Bár az első ráúszásnál elhoztuk a labdát, emberelőnyös helyzetben blokkoltak a spanyol védők. Az ellentámadásnál mi védekeztünk jól.



A meccs első gólját Gurisatti Gréta szerezte egy távoli lövésből (1-0). Úgy tűnt, a spanyolok a harmadik magyar kiállítást sem tudták kihasználni, de videózás után megadták a gólt, így 1-1-re módosult az eredményjelzőn az állás.



Mi emberelőnyből hibáztunk, a spanyolok meg ötméteresből. Maradt a döntetlen. A spanyol csapat nagyon jól védekezett, minden lövésünket blokkolták a védők.



Tarrago pattintott lövése utat talált a magyar kapuba, átvették a vezetést a spanyolok, de a magyar támadásból Keszthelyi azonnal egyenlített (2-2).



Tarrago dupláziott, bal szélről jobb kézzel volt eredményes újra (2-3). Szerencsére most sem hagytuk sokáig örülni az ellenfelet, megint egyből tudtunk egyenlíteni, és ezzel vége is lett az első negyednek.

Illés Anna szerezte a második negyed első gólját. A kapus csak belepiszkálni tudott. Újra mi vezettünk (4-3). A következő percek a spanyoloknak jöttek ki jobban.



Egy megúszással és egy távoli lövéssel átvették a spanyolok avezetést (4-5). A negyed vége előtt lőttek még egy a kapufát is. Spanyol vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

Leimeter Dóra gólja nagyon jókor jött, hogy az ellenfél ne tudjon 2 góllal ellépni (5-5). Ortiz akcióból volt eredményes, újra a spanyolok kerültek előnybe (5-6). Center játék után összejött a spanyoloknak, ami eddig a meccsen még nem, elléptek két góllal (5-7).



Nagyon megjárattuk a kapujuk előtt a labdát és Vályi Vanda lövésével tudtunk zárkózni egy gólra (6-7). Lélektanilag nagyon fontos gól volt. 12 másodperccel a negyed vége előtt, szélről Vályi ismét betalált, egyenlítve ezzel. (7-7). Ezt a negyedet 3-2-re sikerült megnyernünk.



Emberelőnyös spanyol ejtés góllal kezdődött az utolsó játékrész (7-8). Ismét Ortiz talált be messziről, két gólos volt a spanyol előny 5 perccel a meccs vége előtt (7-9). Megtörtünk, elfáradtunk teljesen. Újabb két spanyol gól következett (7-11). Gyorsan szereztünk mi is kettőt (9-11), sőt 57 másodperccel a vége előtt Keszthelyi hatalmas gólt lőtt (10-11).



Az utolsó támadásbólnem találtunk már be, pedig fél percig még miénk volt a labda. A bronzért játszunk majd.



A mérkőzést követően a lányok zokogva vonultak ki a medencetérből és könnyeikkel küszködve nyilatkoztak.

A mérkőzést követően Leimeter Dóra azt mondta nem tartja mumusnak a spanyol csapatot, szerinte ez csak egy rájuk aggatott jelző.



"Bárki jött volna szembe nekimentünk volna. Ma sem volt ez másképp. A védekezésünk rendben volt, de támadásban hiányzott egy-két bátrabb vállalkozás."



Saját teljesítményéről így beszélt:



"Azt gondolom, hogy a három gól mindig jó, de inkább lőnék egyet se, csak nyerjen a csapat. Örülök, hogy ezzel hozzá tudtam járulni, de sokat nem értünk vele."

A Sport365 stábja a helyszínen:

Sport365.hu - Magyarország - Spanyolország, női vízilabda - ÉLŐ! Sport365 | Sport hírek - Csapatok - Játékosok - Videók - Fotók - Blog - Fórum - Tabella - Élő - Eredmények

Borítókép: MTI