A magyar válogatott meglepetésre 10-9-re kikapott Kanada csapatától a férfi vízilabda világliga Belgrádban zajló nyolccsapatos szuperdöntőjének keddi nyitónapján.

Az Európa Kupa-győztes magyar együttes szerdán 16.45-től az Európa-bajnoksági ezüstérmes spanyolok ellen folytatja szereplését.

A vasárnapig tartó torna győztese elsőként indulási jogot nyer a jövő nyári tokiói olimpiára.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Kanada-Magyarország 10-9 (3-1, 2-3, 4-3, 1-2)

gólszerzők: D'Souza 3, Patterson, Torakis 2-2, Bicari, Gardijan, Halajian 1-1, illetve Kállay 3, Bátori, Pásztor 2-2, Gyárfás, Német 1-1

A 15 fős keretből - mivel 13 játékost lehet nevezni egy mérkőzésre - Dőry Farkas és Várnai Kristóf maradt ki, míg a kapuban Kardos Gergely kapott lehetőséget.

Rögtön a ráúszást követően a Ferencváros új szerzeménye, Nicolas-Constatin Bicari mutatta meg, hogy erőssége lehet a Bajnokok Ligája-győztes zöld-fehéreknek, egyből kiállítást harcolt ki, amit pillanatok alatt értékesítettek a kanadaiak. A bekkelő Jansik Dávid két és fél percen belül a második hibáját is begyűjtötte, a tengerentúliak pedig ezt a fórt is értékesítették, ezzel szemben az első magyar előny a blokkban halt el. A második fórt sem sikerült kaput eltaláló lövéssel befejezniük a magyaroknak - a csapatkapitány Gór-Nagy Miklós volt túl közel a kapuhoz -, a harmadiknál viszont Bátori Bence már nem hibázott. A kanadaiak nagyon magabiztosan használták ki az előnyöket, így visszaállt a kétgólos különbség.

A második felvonás újabb kihagyott magyar fórral indult, a túloldalon viszont Reuel D'Souza és Georgios Torakis is meglepte Kardost egy lapos lövéssel (1-5). A kanadaiak érezhetően nagy kedvvel játszottak, míg a magyarok létszámfölényben sem tudtak tiszta helyzetet kialakítani, s még szerencséjük sem volt. A hosszú magyar gólcsendet végül Gyárfás Tamás törte meg, majd Kállay Márk szinte lemásolva a balkezes lövést, 33 évesen megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, lendületet adva ezzel a fehér sapkában játszóknak. Bátori megúszása után a ziccer kimaradt, de rögtön a fórból Kállay újra betalált, minimalizálva ezzel a különbséget 19 másodperccel a nagyszünet előtt.

A harmadik negyed egy magyar szempontból rendkívül szerencsétlen góllal indult, Bátori blokkjáról irányt változtatva pattant a hálóba a labda. Nem sokkal később Bicari harcolt ki ötméterest, amit D'Souza értékesített, így újra kezdhette az építkezést a magyar válogatott. Magyar előny következett, újra Kállay volt a befejező. Egy elsietett magyar fórból Bicari úszott meg, s nem sokat teketóriázott, a hálóba bombázott. A következő magyar fórnál már jobban járt a labda, a figurát pedig Pásztor Mátyás fejezte be. Jansik kipontozódása után időt kért a kanadai szövetségi kapitány, de az előny kimaradt. Ugyanezt megtette Märcz Tamás is, Bátori azonban gondoskodott arról, hogy itt más legyen a kimenetel. Kovács Gergő gyönyörű labdaszerzése után az egyenlítésért támadhatott volna a magyar csapat, de szinte azonnal jött a kontra, az elöl ragadó Aleksa Gardijan pedig nem hibázott.

A zárófelvonás elején Német Toni rossz kéz oldalról talált be, Bicari viszont elkapkodta a fórt, így újra az egálért hajtott a magyar csapat. A kanadaiak elkészültek az erejükkel, a magyar lehetőségek viszont kimaradtak. Bedő ötméterest harcolt ki, Erdélyi Balázs büntetőjét viszont védte a korábban Debrecenben is megforduló Dusan Aleksic. Két perccel a vége előtt jött össze az egyenlítés, a kapitány időkérése előzte meg Pásztor Mátyás nagyszerű elhajlásos lövését. A túloldalon is jött a kiállítás, újra előnybe kerültek a kanadaiak, Aleksic pedig a második ötméterest is kivédte, ezúttal Bátori volt a szenvedő fél, ezzel el is ment a meccs.

később:

Japán-Spanyolország 19.15

korábban:

B csoport:

Horvátország-Kazahsztán 20-4 (5-2, 6-0, 3-0, 6-2)

később:

Ausztrália-Szerbia 21.00

Fotó: Magyar Nemzet