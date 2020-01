Ahogyan az várható volt, a spanyolok szombat reggel nagyon megverték a törököket. Ettől kezdve tiszta sor: ha este 20 góllal legyőzzük Máltát, akkor csoportelsők vagyunk és könnyebb ágra kerülünk az Eb-n. Tizenkilenc gólos különbség is elég lehet, extrém esetben (28:9-es sikernél) pedig sorsolás dönti el, hogy melyik csapat nyeri a csoportot.

Már a spanyolok elleni meccsünk előtt beszámoltunk róla, miért rendkívül fontos a csoportelsőség megszerzése a budapesti Eb-n. A két csapat egymás elleni meccse a 11:11-es végeredménnyel elnapolta e kérdés eldöntését. Nyilvánvaló volt, hogy a csoportkör utolsó fordulójában a spanyol és a magyar válogatott is legyőzi sokkal gyengébb ellenfelét, így a verseny e fázisának végén pontegyenlőség lesz a két rivális között. A spanyolok már teljesítették a kötelezőt, este, 19 órától mi következünk, Málta ellen.



Hosnyánszky tapasztalata nagy segítség lehet.

A LEN-től kapott hivatalos információnk szerint pontegyenlőség esetén a jobb összgólkülönbség dönt. Ha ez egyforma lenne, akkor az a csapat nyeri a csoportot, amely több gólt lőtt. Ha ez is egyezne akkor a több nyert meccs számít - erről már most tudjuk, hogy azonos lesz mindkét csapatnál. Végső esetben, ha minden eddig felsorolt mutató azonos a két csapat között, sorsolással döntik el a csoportelsőség kérdését.

A spanyolok az első csoportmeccsükön 23:7-re győzték le Máltát, a velünk játszott döntetlen után, szombat reggel pedig 24:7-re Törökországot. Pontszámuk 7, gólkülönbségük 33 (58:25 ).



Mindenki góljárra szükség lesz.

Mi az esti magyar-máltai meccs előtt 4 ponttal állunk, a gólkülönbségünk 14 (30:16). Így tehát 19 góllal kell legyőznünk Máltát, hogy behozzuk a rivális gólkülönbségét. Ha 20 góllal nyerünk, nincs kérdés, mi vagyunk a csoportelsők. Ha csak 19-cel, akkor az kell, hogy legalább 29 lőtt gólunk mellett alakuljon ki a 19 gólos különbség. Ha a ma esti végeredmény 28:9, akkor teljes meccsnull van és sorsolás dönt a csoportelsőségről.

A kialakult helyzetről természetesen már a spanyol meccset követően, a vegyes zónában már kérdezték az újságírók Märcz Tamást és a játékosokat. A szövetségi kapitány a feladat nehézségét ecsetelte, mondván, nem könnyű "futni" egy áhított eredmény után, még akkor sem, ha ellenfelünk nincs velünk egy súlycsoportban. A szövetségi kapitány így fogalmazott:

" Még nem játszottuk ezt a műfajt, legalábbis nem volt nekem így személyesen szerencsém, hogy a mi oldalunkról közelíthettünk meg egy ilyen mérkőzést. Nem könnyű egyébként kergetni egy áhított eredmény elérését. Azért szemben lesz egy csapat, az igyekszik majd jól teljesíteni, mért ne akarna egy Európa-bajnokságon, nagy közönség előtt jól játszani. Viszont legalább tényleg tudni fogjuk azt, hogy mi az a számszerű eredmény, amit el kell érni."



A kapuban is szükség lesz a bravúrokra.

"Végig fogjuk beszélni, ki fogjuk találni, hogy mi a legmegfelelőbb taktika, nem nagyon kell egyébként, én azt gondolom, extrát kitalálni. Jól kell játszani, jól védekezni, minimalizálni a gólok számát. Én azt gondolom, hogy azt a 15-20 gólt minimum meg tudja lőni a csapat. Az a kérdés, hogy Málta ellen mennyi lesz az az óhajtott szám."

Vannak jó játékosok a máltai bajnokságban, akik az olasz első osztályban játszanak. Tehát nem egyszerű, még akkor sem, ha a máltaiak kikaptak Törökországtól."

A most kialakult helyzet egyébként nagyon emlékeztet a 2017-es budapesti világbajnokság csoportkörében létrejött szituációra. Akkor is rendkívül fontos volt a továbbiak miatt a csoport első helyének megszerzése, s mivel Olaszországgal ikszeltünk a második játéknapon, szintén pontegyenlőség alakult ki. Azt a tornát viszont a FINA rendezte és mások voltak a szabályok: pontegyenlőség esetén a csoportharmadik elleni jobb eredmény számított, tehát a csoportnegyedikkel vívott mérkőzés eredménye kiesett.

Bár nehéz feladat előtt áll a magyar csapat, de nem lehetetlen a 20 gólós külöünbség elérése.



A "14. játékosra" is szükség lesz.

Máltával az Európa Kupa/Világliga-selejtezősorozatban, 2018-19-ben oda-vissza játszottunk. Mindkét alkalommal 16 gólos magyar siker született. Erre a különbségre csak egy kicsit kell most rátenni.

Érdekesség, hogy a spanyolok is úgy gondolják a magyar válogatott simán képes lesz elérni az áhított gólarányt. A Törökország elleni mérkőzésüket követően David Martin, a spanyolok szövetségi kapitánya a LEN sajtószolgálatának így nyilatkozott:

"Úgy gondolom, egyértelmű, hogy Magyarország Málta ellen, hazai közönség előtt eléri azt a különbséget, amelyre szüksége van a csoport megnyeréséhez. De ezzel nincs probléma, megmutattuk, hogy képesek vagyunk megtenni mindent és ez így lesz a jövőben is, bármilyen csapattal kerülünk szembe. Keményen kell végezni továbbra is a dolgunkat. Először be kell jutnunk a negyeddöntőbe, ott pedig Szerbiával találkozunk majd."

Felipe Perrone, a spanyolok csapatkapitánya is tényként kezeli, hogy ők zárnak a második helyen.

"Kemény meccsen vagyunk túl. Nagyon idegesek voltunk, mivel tudtuk, hogy a lehető legtöbb gólt elérve kell nyernünk. Nem hiszem, hogy elég lesz, amit elértünk, mivel a magyar válogatottnál játszanak a világ legjobb támadói. Ezért arra számítok, hogy játszanunk kell a negyeddöntőbe jutásért, de ez nem nagy probléma."

A hazai rendezésű Vízilabda Európa-bajnokságról a Sport365 helyszíni bejelentkezésekkel, interjúkkal és képriportokkal számol be az olvasóknak.

Forrás és borítókép: vlv.hu