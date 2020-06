Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az FTC komoly retorziót eszközölt a vlv.hu portárral szemben, miután a vízilabda válogatott játékosaival foglalkozó portál egy interjút közölt Varga Dénessel. Most a lap szerkesztője nyílt levélben fordult a zöld-fehérek kommunikációs igazgatóhelyetteséhez.

A válogatott csapatkapitánya egy májusi csapatépítőn sérült meg olyan súlyosan, hogy a térdét műteni kellett. A Magyar Vízilabda Szövetség és az FTC néhány sorban írtak az esetről, és hozzátették a "szövetség, az FTC és Varga Dénes a továbbiakban a játékos teljes és maradéktalan felépülésére koncentrál, így nem kíván nyilatkozni a témában."



Nem sokkal ezt követően a vlv.hu-nak Varga mégis nyilatkozott. A portál kérdéseire azt is elmondta, nincs róla meggyőződve, hogy biztosan visszatér majd a válogatottba.

A vlv:



- főszerkesztője Stuber Sándor

- 2007-ben alakult, kizárólag a magyar vízilabdázással foglalkozó szakportál

- videós anyagokkal, egyedülálló képsorozatokkal, a válogatott főszereplőivel készített exkluzív interjúkkal rendelkező portál

- a lap megalapításában részt vett Kemény Dénes is, aki szerint a portál fontos elemét képezi a hazai vízilabdázásnak

- a vlv biztosítja a válogatott és a szurkolók közti kapcsolat megerősítését

- A Facebook oldalukat 115 000-en követik



A nyilatkozat másnapján az FTC arról tájékoztatta a vlv-t, hogy 2021. január 1-jéig nem készíthetnek interjút a klub játékosaival, és a csapat mérkőzéseire sem jogosultak belépni. Stuber Sándor, a vlv főszerkesztője az esetet követően nyílt levélben fordult a Ferencváros kommunikációs igazgatóhelyetteséhez. Ezt most változtatások nélkül közöljük.

Nyílt levél az FTC kommunikációs igazgatóhelyettesének*

Tisztelt Czégány Pál Úr!

Értetlenül állok a velem hétfőn emailben közölt döntésük előtt, miszerint 2021. január 1-jéig el vagyok tiltva az FTC vízilabda-mérkőzéseinek látogatásától, valamint az FTC-sportolók megszólaltatásától.

A döntésről szóló tájékoztatás nem tartalmazta, hogy ki hozta meg a szankciót és azt sem, hogy kihez, milyen fórumhoz fordulhatok jogorvoslatért ebben az ügyben. Ez azért sajnálatos, mert a szankció - amelynek meghozatala előtt a döntéshozók engem nem hallgattak meg - rendkívül súlyos, ugyanis a vlv.hu kizárólag vízilabdával foglalkozó hírportál, az FTC csapata pedig az aktuális magyar bajnok, BL-címvédő, a magyar férfi vízilabda-válogatott keretének felét adja.



Tehát ha a Fradi pólósainak tevékenységéről érdemben nem tudok beszámolni, az nagy mértékben, az ellehetetlenítés határáig korlátozhatja szerkesztőségünk működését. Ilyen súlyos szankció esetén még akkor is élnénk a jogorvoslat lehetőségével, ha az elmarasztalást indokoltnak tartanánk, ez a büntetés ugyanis ilyen esetben is aránytalan volna.

De a ránk rótt szankció megalapozatlan, az üzenetben foglalt állítást pedig, miszerint az FTC sajtórendjét korábban többször és durván megsértettük, visszautasítom, ilyen súlyú kifogás korábban soha nem érte a munkánkat.

A büntetést kiváltó konkrét esettel kapcsolatban szeretném kategorikusan kijelenteni, hogy a kifogásolt Varga Dénes-interjúhoz az FTC-nek mint klubnak semmi köze nem volt. Azt a válogatott csapatkapitányával készítettem a magyar válogatott keretének összetartását követően, akkor, amikor a vízilabdázó műtét utáni lábadozása ezt már lehetővé tette.



Az interjú során nem tettem fel kérdést a Ferencvárosról, a beszélgetés a válogatott összetartása alatt Varga Dénest ért sérülésről szólt, kérdéseim kizárólag ezzel függtek össze és a válogatottal kapcsolatos esetleges következmények megismerésére irányultak. Ennek megfelelően sem engedélyt nem kellett kérnem az interjú elkészítéséhez az FTC-től, sem pedig az elkészült interjút nem volt szükséges Önökhöz eljuttatni jóváhagyás céljából.

Tizennegyedik éve kísérem a válogatottat mindenhova, ahova csak tudom, s ott vagyok - amikor csak tehetem - az edzéseken, edzőtáborokon is. Soha egyetlen olyan alkalom nem volt, hogy bármelyik klub hasonló igénnyel lépett volna fel a kizárólag a magyar válogatottal kapcsolatban, az összetartással vagy meccsel öszefüggő egyedi interjúkra vonatkozóan - beleértve a Ferencvárost is. Hozzáteszem: kifejezetten törekszem arra, hogy ezen alkalmakkor az adott játékost valamilyen módon a klubjáról is kérdezzem, mert úgy vélem, ezzel szolgálom az adott klubok, a magyar vízilabda érdekeit. Jelen esetben még ez sem történt meg, Varga Dénes kizárólag a válogatottal kapcsolatos témában nyilatkozott, erről szóltak a kérdéseim, ez volt köztünk a - hallgatólagos - megállapodás.

A fentiek alapján meggyőződésem, hogy az engem sújtó szankció sem jogilag, sem pedig a kialakult szokásjog figyelembe vétele alapján - nem megalapozott. Ezért elvárom a velem írásban közölt szankció visszavonását.

Szeretném elmondani, hogy az FTC csapatával, szakmai stábjával, játékosaival a vlv megalakulása óta kiváló kapcsolatban vagyok, az együttműködés a hétköznapokban mindkét fél számára előnyösen, folyamatosan zajlik. A drasztikus szankció e munka folytatását is megakadályozná.

Külön kitérek arra, hogy a kedden bejelentett két új Fradi-játékossal a vlv előre interjút készített, hogy a bejelentés megtörténtekor közzétegye azokat. A Fradi illetékeseit tervünkről tájékoztattam, az elkészült interjúkat a játékosok jóváhagyását követően eljuttattam az Önök illetékes sajtómunkatársához, aki kis változtatást kérve jóváhagyta azokat. A két interjút azonban a minket sújtó szankció miatt már nem tehettem közzé. Méltatlannak és már helyrehozhatatlan kártételnek tartom, hogy tiltásuk külön kitért e két interjú közlési hozzájárulásának megtagadására, a játékosok nem tehetnek arról, hogy Önök nyilvánvaló (fent részletezett) tévedésből megbüntettek minket. Ezért tőlük írásos üzenetben tegnap én kértem elnézést.

Várom szíves visszajelzésüket a megalapozatlan büntetés eltörléséről.

Üdvözlettel,

Stuber Sándor

vlv.hu

*A nyílt levél formát azért választottam, mert úgy gondolom, hogy üzenetváltásunk kimenetele a vízilabda iránt érdeklődőket közvetlenül érinti.

Amennyiben a Ferencváros részéről érkezik válasz, azt is közöljük olvasóinkkal, a korrekt tájékoztatás végett.



