Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint morális győzelmet is jelent a belgrádi világliga szuperdöntőben szereplő férfi vízilabda-válogatottnak az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyolok felett aratott szerdai diadal.

Az ötméteresekkel megnyert összecsapást követően - amely vihar miatt egy órára félbeszakadt - a kapitány elmondta, nem a játékosok mostani teljesítménye, sokkal inkább a keddi Kanada elleni lepte meg őt.

"Azt most sem igazán értem, hiszen láttam a játékosokat az elmúlt két hétben, és úgy gondoltam, simán legyőzhetik Kanadát, ez az, ami extrém módon nem illett bele a képbe" - utalt vissza a 10-9-es vereségre a szakember.

A tréner kiemelte, a spanyoloké az egyik legerősebb keret, ezáltal pedig esélyesei a világligának, így óriási fegyvertény, morális győzelem is egyben ez a siker a csapatnak.

"Jól játszott ma a spanyol csapat. Ahhoz, hogy nyerjünk, komoly csapatmunkára, extra egyéni, és jó kapusteljesítményre volt szükség. Még a rendes játékidőben elért győzelemre is volt esélyünk, akkor elsők is lehettünk volna. Ez most hatalmas lépés előre, tegnap a pokolban voltunk, és ha most még nem is vagyunk a mennyben, de a pokolból kijöttünk" - fogalmazott a kapitány.

Märcz Tamás a japánok elleni csütörtöki összecsapással kapcsolatban azt mondta, nagy jelentősége volt a mai sikernek, ugyanis ellenkező esetben sok góllal kellett volna legyőzni az ázsiai csapatot, ami nem lett volna egyszerű feladat. Hozzátette, amennyiben meg tudják valósítani az elképzeléseiket - és azokat a dolgokat, amiket éppen a japánok elleni közelmúltbeli edzőmeccseken gyakoroltak -, akkor akár többgólos győzelmet is arathatnak.

"Csapatként kell működni ellenük, minden hibát, amit támadásban elkövetünk, képesek azonnal kihasználni. Szeretnénk jó védekezésből gyors támadásokkal megkontrázni őket, fontos, hogy kibontsuk a pályát, mert akkor nehezebben tudnak segíteni egymásnak" - mondta a szövetségi kapitány.

A magyarok csütörtökön 16.45-kor ugranak medencébe Japán ellen, s ha nyernek, akkor csoportmásodikok lesznek.

Fotó: MTI/Illyés tibor