A magyar férfi válogatott az olimpiai kvalifikációval az egyik célját már elérte korábban a Budapesten zajló Európa-bajnokságon, vasárnap este pedig az aranyérem is meglett. Märcz Tamás együttese a vasárnapi döntőben drámai csatában, ötméteresek után 14-13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot.

A finálé hőse Vogel Soma lett, aki csak az ötméteres párbajban kapott lehetőséget, de Alvaro Granados lövését védve eldöntötte az összecsapást.



A magyarok összességében 13. alkalommal és 21 év szünet után lettek újra a kontinens legjobbjai, ez volt a leghosszabb "böjt" a sportág hazai történetében.

Európa-bajnokság, férfiak:



döntő:

Magyarország-Spanyolország 14-13 (1-3, 3-0, 2-2, 3-4, 5-4) - ötméteresekkel



Duna Aréna, v.: Margeta (szlovén), Sztavridisz (görög)

gólszerzők: Zalánki, Varga Dé., Manhercz 2-2, Angyal, Vámos, Hárai 1-1, illetve Munarriz 3, Mallarach 2, Granados, Larumbe, Perrone, Tahull 1-1

Magyarország:



Nagy V. - Vámos, Zalánki, Varga Dé., Pohl, Erdélyi, Hárai - cserék: Mezei, Angyal, Manhercz, Hosnyánszky, Jansik Sz., Vogel (kapus)



(Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)



Jó előjelekkel várhatta a találkozót a magyar válogatott, amely az Európa-bajnokságok történetében még soha nem kapott ki a spanyoloktól. A két csapat a finálét megelőzően 18 alkalommal találkozott egymással a kontinensviadalokon, ezeken 15 magyar siker mellett három döntetlen született. Utóbbiak közül az egyik a mostani torna csoportkörében: múlt csütörtökön 11-11 lett a végeredmény.



A spanyolok történelmi győzelemre hajtottak, ugyanis még egyszer sem nyertek Eb-t, ráadásul arra is csak egyszer, 1995-ben az olaszok révén volt példa, hogy ugyanazon a kontinensviadalon a férfiaknál és a nőknél is egyazon nemzet válogatottja diadalmaskodjon. Az biztos volt, hogy ebben az évszázadban először nem valamelyik jugoszláv utódállam válogatottjának a nyakába kerül az aranyérem, a magyarok 1999-es firenzei diadala óta ugyanis csak ezek az országok osztoztak a végső sikeren.



(Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)



Néhány perccel 19 óra előtt, a magyar válogatott bemutatásakor "felrobbant" a zsúfolásig megtelt Duna Aréna, ahol még a közlekedő folyosókon is egymás hegyén hátán álltak az emberek.



A találkozó rögtön spanyol emberelőnnyel és góllal kezdődött, de Zalánki Gergő akcióból gyorsan válaszolt egy távoli lövéssel. A spanyolok elhibázták a második fórjukat, ráadásul a visszaúszás közben Alvaro Granadost kiállították, de a magyarok sem éltek a kínálkozó létszámfölénnyel. Gyorsan jött az újabb spanyol fór, Alberto Munarriz pedig nem hibázott, a túloldalon viszont Hosnyánszky Norbert a kapusba lőtte az előnyt. Nagy Viktor emberhátrányban mutatta be első védését, Munarriz második találatánál azonban már tehetetlennek bizonyult.



A második negyed újabb kihagyott magyar fórral indult, de a spanyolok sem éltek a lehetőséggel, Angyal Dániel viszont szépített. A következő magyar emberelőnynél Märcz Tamás időt kért, a megbeszélt figurát pedig Zalánki fejezte be egy óriási pattintott lövéssel. A spanyolok kezdtek elbizonytalanodni elöl, Nagy előtt valóságos "blokkerdő" tornyosult, a magyarok pedig Varga Dénes klasszis góljával először az összecsapáson megszerezték a vezetést. A spanyolok több mint egy negyeden át tartó gólcsendje még ötméteresből sem tört meg, mert Granados lövése a felső lécről kifelé pattant.



A fordulást követően rögtön egyenlített a rivális, de a túloldalon jött a magyar válogatott másik balkezes bombázója, Vámos Márton, aki a kapufa segítségével kis túlzással szétlőtte a kaput. Kiválóan védekezett a magyar csapat, ha a blokkon átjutott a lövés, akkor Nagy segített be, végül Marc Larumbe egy nem várt ejtéssel járt túl a magyar kapus eszén. Nem kellett azonban sokat várni az újabb vezető magyar találatra, ezúttal Manhercz Krisztián pattintása talált utat a hálóba. Egy újabb Nagy-védés után Manhercz duplázhatta volna az előnyt, de Daniel Lopez Pinedo is bizonyította klasszisát, így a torna utolsó nyolc perce előtt egy góllal vezettek a magyarok.



(Kép: Sport365/Erdős Géza)



A játékrész elején megvillant a spanyolok legnagyobb sztárja, Felipe Perrone is, aki emberelőnyből egyenlített, de a túloldalon is érkezett a csapatkapitány, Varga egy passz után értékesítette a fórt. A spanyolok egy ritkán láthatóan szerencsés "flipper-góllal" egalizáltak újra, a másik oldalon viszont Manhercz azonnal válaszolt létszámfölényben. A rivális egyből egyenlített előnyben, Hárai Balázs viszont akcióból, centerből csavart a kapuba. A spanyolok másfél perccel a vége előtt fórból egyenlítettek, majd egy jó védekezés után újra ők támadhattak. A centerhez eljutott a labda, de a húzás fölé szállt, így jöhettek a magyarok, de a spanyolok 14 másodperccel a vége előtt labdát szereztek, Mallarach megúszott és lőtt, Nagy azonban védett, így jöhettek az ötméteresek.



(Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)



(Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)



Érdekesség, hogy a torna történetében másodszor dönthettek ötösök az aranyéremről, 2018-ban Barcelonában a spanyolok alulmaradtak a szerbekkel szemben ebben a műfajban.



A sorozatot Varga kezdte, magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába. A spanyoloknál Perrone a balra mozduló Nagy mellett jobbra lőtt. Vámos ugyancsak a kapussal ellentétes oldalra lőtt a hálóba, viszont Munarriz sem adott esélyt Nagynak. Manhercz is magabiztos végrehajtónak bizonyult, mint ahogyan Adrian Delgado is. Hosnyánszky nagy erővel lőtt jobbra, a másik oldalon Vogel Soma kapott lehetőséget a kapuban, de nem volt esélye Larumbe lövésével szemben. Ötödikként Zalánki a bal sarkot választotta, Granados lövését pedig megfogta Vogel, ezzel Európa-bajnok lett a magyar válogatott!



(Kép: MTI/Czagány Balázs)



A férfitorna végeredménye:



1. MAGYARORSZÁG

2. Spanyolország

3. Montenegró

4. Horvátország

5. Szerbia

6. Olaszország

7. Görögország

8. Oroszország

9. Németország

10. Georgia

11. Románia

12. Törökország

13. Franciaország

14. Szlovákia

15. Hollandia

16. Málta

A magyar férfi vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságok 1926 óta íródó történetének legeredményesebb csapata, 13 arany és hat ezüst mellett hat bronzzal toronymagasan vezeti az örökranglistát.

Az eddigi férfi Eb-k érmesei:

arany ezüst bronz

1. MAGYARORSZÁG 13 6 6

2. Szerbia (Jugoszlávia, Szerbia és Montenegró) 8 9 5

3. Oroszország (Szovjetunió) 5 3 3

4. Olaszország 3 2 6

5. Németország 2 4 3

6. Horvátország 1 2 1

7. Montenegró 1 2 1

8. Hollandia 1 - 1

9. Spanyolország - 3 3

10. Svédország - 3 -

11. Franciaország - 1 -

12. Belgium - - 3

13. Ausztria - - 1



Varga Dénes a kupával (Kép: MTI/Szigetváry Zsolt)



Szép volt, fiúk!



A hazai rendezésű Vízilabda Európa-bajnokságról a Sport365 helyszíni bejelentkezésekkel, interjúkkal és képriportokkal számol be az olvasóknak. Kövesse az Eb-t a Sport365-ön!





Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt