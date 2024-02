"Megpróbáltam figyelmen kívül hagyni az eredményjelzőt, és szerettem volna, ha végig tudjuk azt játszani, amit elterveztünk. Ez a negyedik negyed elejéig abszolút működött, utána óhatatlanul is kicsit visszavettünk támadásban. Viszont úgy érzem, elöl motiváltak voltunk, hátul pedig próbáltuk csapatként szeretni a védekezést, és élvezni, hogy ez igenis egy nagyon fontos eleme a játéknak" - értékelte a csütörtöki találkozót az MTI-nek a szakember.



A medencéből kiszállva a válogatott játékosok rendkívül boldogok, mosolygósak voltak. Mihók Attila elárulta, az elmúlt időszakban törekedtek arra, hogy a lehető legjobb hangulatot teremtsék meg a csapat körül, ugyanakkor leszögezte, hogy egy győztes meccs után "mindig könnyebb mosolyogni".

A két kapitány januárban, az Eindhovenben rendezett Európa-bajnokságon debütált nagy tornán a kispadon. Ott ötödik lett a gárda, Mihók Attila elsősorban a lövőteljesítménnyel volt elégedetlen akkor, az ausztrálok ellen viszont ezzel nem volt probléma.

"Itt azért olyan játékosok vannak, akik már megmutatták a kvalitásukat. Az, hogy egy adott mérkőzésen, az adott pillanatban mennyire tudják mozgósítani, ami bennük van, maguknak kell összerakniuk. Mindenesetre nagyon elégedett lennék, ha a negyeddöntőben ugyanilyen sikerorientáltan ugranának medencébe." - fogalmazott.

Csütörtöki sikerével a magyar válogatottnak lesz egy plusz pihenőnapja, majd hétfőn minden valószínűség szerint a címvédő és Európa-bajnok holland válogatottal találkozik a négy közé jutásért.

"Ugyanezt várom, azt szeretném, hogy mindenki a maximumot akarja adni, hogy védekezésben ne csak az ellenfél hibáira várjunk, hanem rontsuk el mi a játékukat. Ez szorosan összefügg a támadással, hiszen jó védekezés után elöl sokkal bátrabban, bevállalósabban áll bele az ember egy-egy megoldásba. Mindenkinek maximálisan képesnek kell tartania magát arra, hogy ha rá jön ki a befejezés, azt megoldja" - mondta Mihók Attila.

A csütörtöki összecsapás egyik legjobbja Szilágyi Dorottya volt, aki utánpótlás korában még az ausztrál válogatottban szerepelt.

"Eindhoven óta át kellett kicsit állítani az agyam, hogy akkor játszom jól, amikor élvezem. Most így volt az első perctől kezdve. Egy játékos akkor tud igazán jól lőni, ha fejben teljes mértékben ott van, és meg tudja hozni a megfelelő döntést egy pillanat alatt. Most úgy érzem, nagyon jó helyen van a fejünk és a szívünk is, haladunk szépen előre" - mondta az MTI-nek Szilágyi, aki megjegyezte, a hollandiai kudarc után rengeteg közös csapatprogramon vettek részt együtt. "Nyilván sokat edzettünk is, de rájöttünk, hogy ennél több kell. Mindenkinek bele kell még tennie azt a kevés időt is, amit inkább a családjával, a szeretteivel töltene. Most nem ennek van itt az ideje, hanem annak, hogy összehangolódjunk."

Szilágyi Dorottya elmondta, a hollandok ellen is fontos lesz a csapategység.

"Nyilván nem lesz egyszerű, de Hollandiában szerintem még hiányzott az az összehang, ami most megvan, és ha így marad minden, illetve, ha még inkább építünk erre, akkor nem érzem azt, hogy nagy probléma lehet." - tette hozzá.

A dohai világbajnokságon a magyar válogatott célja az olimpiai kvótaszerzés.

Fotó: MTI