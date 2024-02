A nemzeti csapat csütörtöki sajtónyilvános edzésén a margitszigeti Széchy-uszodában újságíróknak úgy fogalmazott: az év eleji, eindhoveni Európa-bajnokságon ötödik helyezett csapatnál a szinten tartás volt a fókuszban.



"Fizikálisan az Eb-n eljutottunk arra a szintre, ami elégséges lehet a jó eredményhez, amivel elégedettek lehetünk és elérjük a kitűzött célunkat. Ugyanakkor nem könnyű a kontinenstorna és a világbajnokság között két-három hétig szinten tartani egy társaságot, ennek ellenére egy párnapos pihenőt belekalkulálva erre törekedtünk" - fejtette ki. - "Taktikailag nagyon jelentős változásokat nem lehet ennyi idő alatt elérni, ez egyáltalán nem is állt szándékunkban. Azokat az alapokat szeretnénk viszontlátni, amik az Eb-n is domináltak, természetesen bizonyos részletekben, elsősorban a védekezésbeli hatékonyságot illetően szeretnénk változásokat elérni."

Kérdésre kitért rá, hogy a keretben van arcüreggyulladással és szemfertőzéssel bajlódó játékosa, leginkább azonban az aggasztja, hogy egy hete tart Vályi Vanda problémája, akinek a KSI-fiúk elleni edzőmeccsen ellőtték a könyökét. A sérült testrészt pihentetik, és speciális munkát végez Vályi.

"Reméljük, hogy nem várnak ránk további kellemetlenségek, de akármi is következik, a feladatot meg szeretnénk oldani" - szögezte le.

"Az idő rövidsége miatt, illetve azért is, mert ez még mindig egy nagyon fiatal házasság a csapat és a stáb között, ezt az egy hetet is arra kell felhasználnunk, hogy készülünk" - utalt a szakvezető arra, hogy a válogatott vasárnap Új-Zéland ellen kezd, kedden Szingapúr, majd jövő csütörtökön Ausztrália következik. -

"Még az ausztrál meccs is bizonyos szinten a felkészülés utolsó állomása lehet számunkra. Egy világbajnokságon ez furán hangzik, de azon a találkozón sem fog eldőlni semmi, Tulajdonképpen a negyeddöntővel fogjuk kezdeni ezt a világversenyt."

Kiemelte, azt kell nagyon jól összerakniuk, hogy a szokatlan, hét-nyolc hétig tartó, az Eb-t is magában foglaló felkészülést hogyan zárják és fizikálisan, taktikailag és elsősorban mentálisan miként fognak ráhangolódni arra az egy vagy két nagyon-nagyon fontos mérkőzésre.

Gurisatti Grétát az Eb-n szemsérüléssel kórházba szállították, az MTI-nek most azt mondta: reméli, hogy azzal az esettel letudta egy időre a sérüléseket. Meglátása szerint fizikailag és taktikailag is jó állapotban voltak a kontinensviadalon, a mentális rész viszont számára hiányzott, mivel túl sűrű volt a program és kellett még idő, hogy beérjen az új edzőkkel és stábbal elvégzett munka.

"Most abszolút azt érzem, hogy a mentális része is megérkezett, most érkeztünk meg a jelenbe, világbajnokságra megyünk, ahol szeretnénk érmet és kvótát szerezni."

Visszatekintve azt mondta, a tokiói ötkarikás játékok előtt már átélte, hogy milyen kvalifikációs tornán kvótát szerezni, így rutinosnak tekinti magát ebből a szempontból.

"Most azt érzem mindenkin, hogy jó: ez meglesz és kész. Annyira jó felfogásban telt a világbajnoki felkészülés, ez sokkal inkább nagy erőt és motivációt ad, hogy ott ez a cél, amit el kell érni. Bízom benne, hogy a csoportmeccseken összeszedett önbizalom is ezt fogja majd visszaigazolni, hogy ez a tét most nekünk nagyon jól áll" - fejtette ki.

Arra a kérdésre, miszerint van-e a tokiói ötkarikás játékokon használthoz hasonló mottójuk ("Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?"), azt válaszolta: bőven gyűjtöttek olyan dolgokat, amiben mindenki el tudja magát helyezni és mindannyian át tudnak érezni, de csupán a világbajnokság után árulja el, mi az.

A világbajnokságon két kvótát osztanak ki, a magyarok a papírforma alapján az olasz és a kanadai csapattal versenyeznek majd az egyik indulási jogért.

A vb-re utazó csapat:

kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

mezőnyjátékosok: Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Kuna Szonja

Fotó: MTI