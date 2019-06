A Belgrádban rendezett férfi vízilabda Világliga találkozón a magyar férfi vízilabda válogatott Ausztrália ellen játszott a legjobb négy közé jutásért.

A találkozó ausztrál góllal indult, de utána remekül folytatta a válogatott, az első negyedben 2-1-re a másodikban pedig már 5-1-re vezetett Märcz Tamás együttese.



Hogy utána mi történt? Azt mi is szeretnénk tudni.



A pólóválogatott tagjai teljes joggal voltak csalódottak.

A harmadik negyed elején előbb Howden majd Putt talált be a kapuba, amire Bátori válaszolt, de még ekkor sem érezhettük, hogy gond lesz. A harmadik negyed végén két góllal vezettünk. (7-5-re)



A záró negyed aztán maga volt a rémálom. Előbb kiegyenlített, majd a legvégén át is vette a vezetést az ausztrál válogatott. Előbb 9-8-ra majd 10-9-re is Elvis Fatovic együttese vezetett. Az utolsó pillanatban Pásztor Mátyás egyenlíteni tudott emberelőnyből, így sikerült büntetőkre menteni a találkozót, a büntetőpárbajt viszont ellenfelünk bírta jobban idegekkel, így ők jutottak be a világliga legjobb négy csapata közé.



Fotó: MVLSZ.hu