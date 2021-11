Negyedik csoportmérkőzésén megszerezte első győzelmét a Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában: a magyar csapat hazai környezetben egy góllal bizonyult jobbnak a szerb Novi Beogradnál.

A magyar csapat az első három fordulóban döntetlent játszott, így második hazai mérkőzésén első győzelmének megszerzésére készült. Nem számíthatott azonban könnyű találkozóra a 2019-ben győztes, elmúlt idényben döntős Ferencváros, ugyanis a negyedik körben a mostani idény végjátékának házigazdája, a nyáron alaposan megerősített szerb Novi Beograd várt rá, amelynek magját az olimpiai bajnok szerb válogatott alkotja.





Az első negyed gólgazdag játékot hozott, a két kapus csak ritkán találkozott a labdával, majd a csapatok a döntetlenről induló második felvonásban is sokáig fej fej mellett haladtak. A Ferencváros Vámos Márton és Nemanja Ubovic találataival két góllal elhúzott és a nagyszünetben is vezetett.



A második félidőben ugyan a vendégek 8-8-nál egyenlítettek, a zöld-fehérek kisvártatva visszaállították a kétgólos differenciát, így az utolsó felvonás is ekkora hazai előnyről kezdődött. A Ferencváros kapujában Vogel Soma elkapta a fonalat, egymás után többször nagyot védett, illetve a blokk is többször kisegítette a hálóőrt, aki 23 másodperccel a mérkőzés vége előtt kapta első gólját ebben a játékrészben.

Mivel több találat már nem esett, a magyar együttes úgy is megnyerte a mérkőzést, hogy a negyedik negyedben nem volt eredményes.



Ebben a csoportban még a spanyol Barceloneta, a georgiai Dinamo Tbiliszi, a görög Olimpiakosz és a horvát Jadran Split szerepel.

A B csoportban érdekelt Genesys OSC Újbuda szerdán a francia CN Marseille-t fogadja.

A két nyolccsapatos csoportból az első négy helyezett jut a sorozat belgrádi nyolcas döntőjébe, ugyanakkor a házigazda Novi Beograd helye garantált a végjátékban.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, A csoport:

FTC-Telekom Waterpolo - Novi Beograd (szerb) 11-10 (3-3, 4-3, 4-3, 0-1)

az FTC gólszerzői: Ubovic 4, Vámos 3, Merkulov 2, Vigvári, Fekete 1-1

Képke: MTI/Kovács Tamás