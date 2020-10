Szerdán ünnepélyesen megnyitották, és a tervek szerint május 31-ig lesz látható a Groupama Aréna Fradi Múzeumában a "Gyurika - Medencék, gólok, pofonok" című kiállítás, amely Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó életét mutatja be.

A Nemzet Sportolójáról, aki júniusban, nem sokkal 85. születésnapja előtt hunyt el, a megnyitón egy rövidfilmmel emlékezett meg az egyesület. Az összeállításban elhangzott, hogy Kárpáti György tízévesen lett az FTC játékosa, és "fradizmusára" mindig büszke volt, keresztnevét is a klub egy korábbi legendája, a labdarúgó Sárosi György után kapta.



Tobak Csaba, a múzeum vezetője emlékeztetett arra, hogy a klub krónikása, Nagy Béla ötlete volt a Fradi Múzeum létrehozása, mely 1985 óta működik, és az Aréna elkészültekor, 2014-ben került méltó helyre, a "futballszentélybe". Az állandó tárlat mellett mindig rendeznek időszaki kiállításokat is, a mostani már a nyolcadik a sorban.



"Tavaly év végén kezdtük tervezni a Kárpáti György-kiállítást, mellyel a legenda 85. születésnapját kívántuk köszönteni. A vírusjárvány megnehezítette a munkánkat, és sajnos a megnyitót már nem élhette meg az ünnepelt" - mondta a múzeumvezető, aki köszönetet mondott a megnyitón is jelen lévő családtagoknak, akik végig segítették a gyűjtést.



"A magyar sportban szűk klub, a háromszoros olimpiai bajnokok társaságának tagja Kárpáti György. Igazán naggyá mégsem ez, hanem a személyisége tette" - fogalmazott Madaras Norbert, az FTC vízilabda-szakosztályának elnöke, majd hozzátette, hogy Gyarmati Dezső és Kárpáti György generációja hozta be a sportágba azt a csibészséget, fifikát, ami a magyar vízilabdát jellemzi.



A kiállításon fotók, érmek és más tárgyak kíséretében külön rész foglalkozik Kárpáti György játékospályafutásával, az olimpiai sikerekkel, az örök fradistával, valamint "Gyurikával" - utóbbiban többek között közös fényképen látható Puskás Ferenccel.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor