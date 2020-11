Bíró Attila szövetségi kapitány irányításával a magyar női vízilabda-válogatott hétfőn megkezdte felkészülését a januári olimpiai selejtezőtornára.

A magyar szövetség honlapjának nyilatkozva a szakvezető többek között arról beszélt, hogy a nemzetközi szövetség illetékeseinek tájékoztatása alapján a járványhelyzet ellenére az időponton és a helyszínen sem szeretnének változtatni, ezért a magyar nemzeti együttes is úgy áll hozzá, hogy január 17-én megkezdődik a torna Triesztben.



"Természetesen hozzátették, hogy a helyzetet befolyásolhatja az egészségügyi helyzet, ugyanakkor semmiképpen sem zöld asztalnál szeretnének dönteni az indulókról" - jegyezte meg Bíró.



A kapitány 17 fős kerettel kezdte meg a munkát. A januári Európa-bajnokságon bronzérmes csapatból mindenki ott van a táborban, mellettük pedig Magyari Alda, Antal Dóra, Horváth Brigitta és Szücs Gabriella kapott meghívót. A bő keretre a jelen helyzetben a szokásosnál is nagyobb szükség van.



A mostani szabályok szerint ugyanis 13+2 főt lehet majd nevezni, úgy, hogy a két játékost pozitív koronavírus-teszt esetén lehet majd becserélni a keretbe. Bíró Attila ehhez annyit fűzött hozzá, hogy sok szakember szeretné, ha változna és bővülne a keretre vonatkozó szabály, de a FINA egyelőre ragaszkodik az érvényben lévő előíráshoz.



"Természetesen a világban kialakult helyzet miatt arra is fel kell készülnünk, hogy változtatunk kell, az érintettek és mi is tudjuk, kik azok, akik, ha úgy alakul, szerepet kaphatnak" - mondta a szövetségi kapitány. - "A játékosok a klubmérkőzések után egy hét szünetet kaptak, így kezdtük meg a munkát. Tekintettel arra, hogy a Magyar Kupát és a bajnokság első szakaszát is lejátszották a csapatok, a játékosok jó szinten vannak mind fizikálisan, mind taktikai értelemben, ezáltal nem a nulláról kell indulnunk - sőt! A hathetes programban a megszokottak szerint napi két vizes edzéssel, szárazföldi és mentális tréningekkel készülünk. A program még képlékeny, azon dolgozunk, hogy edzőpartnert találjunk."



A tíz csapatos olaszországi tornán két kvótát osztanak ki a tokiói olimpiára, azaz a döntőbe kell jutni a kvalifikációhoz. Az Eb-harmadik magyar gárdának ehhez szinte biztosan az olasz vagy a holland csapatot kell majd legyőznie az elődöntőben.



Erről a két ellenfélről annyit tudni a szövetség honlapja szerint, hogy az olaszok a kupa selejtezőit játszották le, illetve a bajnokság legelején járnak, míg a hollandok együtt készülnek egy ideje, leszámítva a Spanyolországban játszó játékosaikat.

"Meccsterhelés szempontjából mi állunk a legjobban, van mire építenünk, mindazonáltal sokat kell még dolgozunk, és valóban minden létező forgatókönyvre fel kell készülnünk" - jelentette ki Bíró Attila.

A magyar női vízilabda-válogatott kerete:

Kapusok:

Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC), Magyari Alda (Dunaújváros)

Mezőnyjátékosok:

Antal Dóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (FTC)

Női olimpiai selejtező, Trieszt (2021. január 17-24.):



A csoport:



Hollandia, Franciaország, Olaszország, Üzbegisztán, Szlovákia



B csoport:



MAGYARORSZÁG, Görögország, Izrael, Új-Zéland, Kazahsztán

Borítókép: mvlsz.hu