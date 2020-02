2020 januárjában a férfi vízilabda-válogatott ismét feljutott Európa trónjára. A Duna Arénában 5000 torokból szólt a Himnusz, a játékosok és a szakmai stáb tagjai pedig nem csak a vízben, hanem az örömmámorban is úsztak. Märcz Tamás szerint az idő múlásával ez az érzés valamelyest csillapodik, de sosem múlik el. A szövetségi kapitánnyal a csodákkal fűszerezett két hétről beszélgettünk.



Märcz Tamás játékosként és szövetségi kapitányként is nyert Eb-t.



Bár már több hét telt el az Eb döntője óta, a közönségtalálkozók és médiaszereplések miatt a csapat csak néhány nappal ezelőtt tudta együtt megünnepelni az aranyat. Märcz szerint ugyanakkor édes teher ez, és a sok pozitív visszajelzés hatását még mindig élvezik.



A mindent eldöntő pillanat.

Märcz játékosként szinte mindent elért: olimpiai bajnok, világkupa-győztes, kétszeres Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes. Tudatos építkezésének köszönhetően pedig már a válogatott élén is szép eredmények vannak mögötte. 2017-ben vette át a nemzeti csapat irányítását és rögtön világbajnoki ezüstérmes lett, míg 2018-ban világkupa-győzelmet ünnepelhetett.



Ismét Európa trónján a magyarok.

A magyar csapat 21 év után ért fel újra Európa trónjára. Az 1999-es Európa-bajnok válogatottnak még játékosként volt tagja a mostani szövetségi kapitány.



A már csuromvizes Märcz épp kollégáját "segíti" a vízbe.



Märcz arra az összecsapásra a mai napig boldogan gondol vissza. Mint mondja akkor is egy fiatal csapattal vágtak neki a kontinensviadalnak, és a győzelemmel egy sosem látott sikerszériát indítottak el.

Ugyanakkor ez az arany is nagyon közel áll a szívéhez, már csak azért is, mert neki is jutott egy érem (a világversenyek nagy részén csak a csappattagok kapnak érmet, a stáb tagjai nem).



Úsztak a boldogságban.

A csapat egyetlen mérkőzését sem veszítette el, ugyanakkor a kapitány szerint néhány poszton lehettek volna erősebbek is. Úgy gondolja volt néhány olyan meccs, ahol előbb bebiztosíthattuk volna a győzelmet, és a döntőt is megnyerhettük volna a rendes játékidőben.

"Egy-két poszton tudtunk volna jobban teljesíteni." - Märcz Tamás A férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya szerint egyénileg, és csapatban is tudnak még fejlődni a játékosok.

Sorozatunk második részéből kiderül, hogyan készülnek a fiúk Tokióra és hogy miként befolyásolja a csapat összeállítását az új szabályrendszer.

Borítókép és fotók: Sport365/ErdősGéza