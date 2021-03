A Ferencváros 9-6-ra kikapott a Bresciától pénteken a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második, buborékrendszerű tornáján a Duna Arénában.

A két együttes decemberi, ugyancsak Budapesten rendezett összecsapásán az olaszok 10-7-re győztek.



A mostani viadalon a negyedik, utolsó mérkőzésén ez volt a Ferencváros első veresége.

Férfi BL, csoportkör, 2. torna, B csoport (Budapest):



FTC-Telekom Waterpolo - Brescia (olasz) 6-9 (3-3, 0-3, 2-1, 1-2)



a magyar csapat gólszerzői: Jaksic, Zalánki és Vámos 2-2

Gyengén kezdett a magyar csapat, ám 0-3 után még az első negyed vége előtt egyenlített. A második játékrészben újra három góllal meglépett a Brescia, a zöld-fehérek pedig ebben a nyolc percben nem tudtak betalálni.



A nagyszünet után Zalánki és Vámos góljával egy találatra felzárkózott Varga Zsolt együttese, de a vendégek jó védekezése miatt több hazai támadás is lövés nélkül fejeződött be, így továbbra is az olaszok vezettek.

Az utolsó negyed első percében cserével végleg kiállították az olaszok kapusát, Marco Del Lungót, ám a Fradi úgy sem tudta gólra váltani az emberelőnyt, hogy a Brescia hálóját egy támadásig mezőnyjátékos őrizte.

Az olaszok az ellentámadásból visszaállították a háromgólos különbséget, amelyet meg is őriztek.



A BL mérkőzései két csoportban zajlanak, három-három buboréktornán. A harmadik ilyen kör áprilisban, a nyolcas döntő pedig a tervek szerint június 3. és 5. között Hannoverben lesz.

A végjátékba az A csoportból - amelynek küzdelmei most Rómában zajlanak - az első négy, az FTC-t felvonultató B-ből pedig a házigazda Hannover mellett a legjobb három jut.

korábban:



CN Barceloneta (spanyol)-Dinamo Tbiliszi (georgiai) 14-6 (3-0, 4-0, 4-3, 3-3)

később:

Jadran Herceg Novi (montenegrói)-Waspo Hannover (német) 19.00

Borítókép: fradi.hu