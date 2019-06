Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája hannoveri nyolcas döntőjének első napján 10-9-re legyőzte a horvát Jug Dubrovnikot, így bejutott a legjobb négy közé, és a péntek esti elődöntőben a Barceloneta ellen már a fináléba kerülés volt a tét.

Azt előre tudni lehetett, hogy ezúttal sem lesz semmivel könnyebb dolga a Fradinak, amely az elődöntő négy csapata közül az egyetlen, amelyik korábban még nem nyert Bajnokok Ligáját. Ennek ellenére természetesen szerette volna kiharcolni a fináléba kerülést Varga Zsolt együttese, még akkor is, ha már a negyeddöntős továbbjutás is történelmi tett volt, ugyanis soha korábban még nem volt példa arra a sorozatban, hogy egy a csoportja negyedik helyén végző csapat bejusson a négy közé.

Fotó: www.fradi.hu

Az elmúlt évek tapasztalata és az egymás elleni meccsek eredményei mind a Barceloneta mellett szóltak a meccs előtt. A spanyol csapat ugyanis állandó résztvevőnek számít a BL végső szakaszában, amely alatt a játékosok jókora rutinra tudtak szert tenni. Ez már az ötödik elődöntőjük, viszont korábban csak egyszer jutottak tovább, amikor 2014-ben megnyerték a BL-t. Tavaly például az Olympiakosz győzte le őket 6-4-re. Ami pedig az egymás elleni eredményeket illeti, a Ferencváros és a Barceloneta az idei szezon csoportküzdelmei során már találkozott, és sajnos mind a kétszer kikaptunk a katalánoktól. A Komjádiban 9-8-ra, majd idegenben 9-6-ra. De, ahogy mondani szokás, egy meccsen bármi megtörténhet…

Nem kezdtük jól a találkozót, a Barceloneta hozta el az első ráúszást, Jansik Szilárdot rögtön az első támadásnál kiszórták, Fernandez pedig mindössze 46 másodperc elteltével megszerezte a vezetést a katalánoknak. Szokatlan helyzet állt ezzel elő, ugyanis a Jug elleni negyeddöntőben végig vezettünk, így először került a Fradi hátrányba a Final8 során. Hosszú gól nélküli periódus következett, a játékvezetők a csütörtöki meccshez hasonlóan ezúttal is rengeteg kontrát fújtak a ferencvárosi játékosok ellen, ezt viszont remek védekezéssel sikerült kompenzálni a túloldalon. Sajnos ellenfelünk jött ki jobban az adok-kapokból, közel a negyed feléhez Granados vágott nagy gólt a jobb felsőbe. Újabb játékvezetői ítélet sújtotta a mieinket, a Barceloneta mestere, Jesus Martín pedig időt kért, érezte, hogy egy háromgólos előny megtörhetné az ellenfelet. A terve szerencsére nem jött be, egy kapufáról visszapattanó labdát ugyanis Vogel kivédett, majd visszaúszás közben kiállítottak egy spanyolt, Kállay Márk pedig visszahajolva lőtt gólt, visszahozva ezzel a Fradit a meccsbe. Sőt, remek Vogel-védések után még egyszer támadhattunk, Jaksic pedig két embert is lerázva magáról két másodperccel a dudaszó előtt egyenlített közelről, klasszis villanás volt! (2-2)

Fotó: Facebook/Club Natació Atlétic-Barceloneta

Hamar megkaptuk az esélyt a vezetés megszerzésére is, elhoztuk ugyanis a ráúszást, sőt, emberelőnyt is kaptunk, nem sikerült azonban kihasználni, sőt, az akció, mi mással, mint egy Német Toni elleni kontrával ért véget. A túloldalon viszont Granados kintről szép gólt lőtt, újra a Barcelonetánál volt az előny. A következő percekben úgy tűnt, nem tudjuk feltörni a katalánok védekezését, vagy blokkoltak, vagy Lopez Pinedo védett remekül, vagy a kapufa sietett a segítségükre. Igaz, a mieink is jól védekeztek továbbra is, és kevéssel a negyed fele után Vámos egy remek labda után egyenlített. Sőt, labdaszerzéssel sikerült kivédekezni egy emberhátrányt, a vezetés megszerzéséért támadhattunk, érezhető volt, hogy ez a periódus fordulópont lehet. Varga Zsolt is érezte ezt, időt is kért. Hiába kaptuk meg azonban azt az előnyt is, hogy az egyik legveszélyesebb spanyol játékos, Munarriz már a második negyedben kipontozódott, egyszerűen nem jött össze a szükséges váratlan klasszis villanás, és minden támadásba valami apró hiba csúszott, így nem sikerült a magunk javára átbillenteni a mérkőzést. Szerencsére legalább a védekezésünk továbbra is rendben volt, és Vogel is parádézott, így a félidőre maradt a döntetlen. (3-3)

A szünet utáni első ráúszást, megtörve a sormintát, a mieink hozták el, ám ismét kontrát fújtak Mezei ellen, és kiszórták Jaksicot. Ezt még megúsztuk, de a túloldalon elherdáltunk egy fórt, Famera pedig újra megszerezte a vezetést a Barcelonetának. Sőt, Német Tonit kiállították, de Vogel megint nagyon jókor villant, a túloldalon pedig Jaksic remek megoldással használta ki a visszaúszás közbeni kiállítás miatt adódó előnyt, és ismét egyenlített! Sőt, hiába egy katalánok elleni kontra, gyorsan elveszítettük a labdát, Perrone pedig lefordulásból betalált. Hiába volt nagyon szoros a meccs, egyszerűen nem tudtuk átvenni a kezdeményezést, egy apró tempó mindig hiányzott. Sőt, egy labdavesztés után, három perccel a negyed vége előtt újra a kétgólos előnyért támadhatott a Barceloneta, Jesus Martín időt is kért a kulcsfontosságú akció előtt. Hiába az emberelőny is, jött az újabb Vogel-bravúr, így tovább íródott a drámai forgatókönyv, az egyenlítés esélyét látva Varga Zsolt is gyorsan időt kért. Nem túlzás azt állítani, Vogel tartotta meccsben a Fradit, hatvan százalék felett védett. Kétszer is majdnem labdát vesztettünk, lejárt az emberelőnyünk is, de Younger passzából Pohl Zoltán talált a kapuba, megint foggal-körömmel kapaszkodtunk, megint egyenlítettünk! Pohlnak ez volt az utolsó villanása a meccsen, ugyanis nem sokkal később kipontozódott, a Barceloneta pedig egy perccel a negyed vége előtt ismét megszerezte a vezetést, Vrlic révén. Sőt, emberelőnyben támadhattak a legvégén a kétgólos különbségért, ezt azonban sikerült kivédekezni, így meccsben maradtunk. (5-6)

Fotó: Facebook/Club Natació Atlétic-Barceloneta

Az egész meccsen rohantunk az eredmény után, és csak remélhettük, hogy a lehető legjobbkor, az utolsó negyedben végre sikerül megfordítani a meccset. Ennek szellemében kezdtünk, Sedlmayer elhozta a ráúszást, de előbb kontrát fújtak ellenünk, majd Pinedo védett, indításából pedig Perrone egyedül úszott meg. Vámos utolérte és letaglózta, Granados pedig bevágta a megítélt büntetőt, a lehető legrosszabbkor újra kettővel vezetett a Barceloneta. Hamar zárkózhattunk volna, emberelőnyt is kaptunk, Mezei azonban kihagyta a helyzetet. Megint a jó védekezés javította a hibát, öt és fél perccel a vége előtt pedig Varga Dénes végre, először a mérkőzésen megvillant, és remek távoli góllal szépített, feljöttünk egy gólra. Ismét gyorsan labdát szereztünk, Varga Dénesnél pedig úgy tűnt, áttörhetett egy gát, csapatkapitányunk ugyanis egy percen belül másodszor eresztett meg remek távoli lövést, egyenlítettünk! Sőt, ellenfelünk elherdálta emberelőnyös támadását, így hosszú idő után újra a vezetésért támadhattunk. Varga Dénes nem csak felébredt, de klasszis üzemmódba kapcsolt, álompasszt löbbölt a kapu elé, Jansik pedig a hálóba pöccintette a labdát, három és fél perccel a vége előtt először vezettünk a meccsen! Két percen belül jártunk, amikor Jansik kipontozódott, Jesus Martín pedig az emberelőny előtt időt kért. Granados fölé vágta, a túloldalon viszont Varga Dénes klasszisa ismét villant, bevágta, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzést, méghozzá az FTC-Telekom Waterpolo javára! A túloldalon a remek védekezésünk még megfojtott egy katalán fórt, az idő pedig lejárt!

Fotó: www.fradi.hu

Ezzel a Ferencváros a negyedik negyedben elképesztő fordítást bemutatva, a mérkőzésen kétszer is kétgólos hátrányból felállva, Vogel Soma parádés kapusteljesítményének, és Varga Dénes klasszisának köszönhetően 9-7-re megnyerte az elődöntőt, és története során először bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, ahol az Olympiakosz lesz az ellenfele szombaton 20.30-tól!

Forrás: www.fradi.hu