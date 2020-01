A vízilabda Európa-bajnokságon a magyar férfi vízilabda-válogatott Málta ellen lépett pályára, és gólt sem kapva verte meg őket.



A 26-0-ás győzelem egyébként történelminek számít. 26-os gólkülönbséget csak a görögök tudnak rajtunk kívül felmutatni. Ők a 2018-as Eb-n a törököknek lőttek 27-t, igaz kaptak is egyet.



A dobott gólok tekintetében a spanyoloknál maradt a rekord. Ők 1991-ben 28-szor találtak be a briteknek. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy akkor még csak 7 percig tartott egy-egy negyed.

A magyar csapat ezzel csoportelsőként jutott tovább, és várhatja az Oroszország-Grúzia mérkőzés győztesét.



Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az olimpiai címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok tokiói szereplése már biztos

Magyarország-Málta 26-0 (6-0 7-0 8-0 5-0)

Varga Dénes a találkozó után így nyilatkozott a Sport365-nek:



"Nem tudtuk azt, hogy meg tudjuk -e csinálni, én még nem játszottam olyan meccset, ahol 0 gólon tudjuk tartani az ellenfelet. "

"Az biztos, hogy a következő meccsre egy nap pihenő után, hétfőn kezdünk majd el készülni."



"Az a nehéz abban, hogy Budapesten játszunk, hogy nagyon közel vannak a szeretteink. A gyerekeim gyakran kérdezik, hogy mikor megyek haza, erre én azt válaszolom mindig, itthon vagyok. Az lenne a legjobb ha velük tölthetnék egy kis időt. "

"A közönség rengeteget segít,de olyan az akusztika hogy a felső részen sokkal jobban hallatszik, mint a medencetérben, úgyhogy megragadom az alkalmat és rajtatok keresztül üzenem, hogy lehet még hangosabban is."

A gólt sem kapó Nagy Viktor pedig így értékelt stábunknak, a lefújást követően:

"A z be volt tervezve, hogy én védek. A Duna-Arénában, telt ház előtt mindig jó érzés medencébe ugrani."

"A közönségnek óriási szerepe volt abban, hogy túl tudtuk teljesíteni az elvárást. Az, hogy 20-al kell nyerni az egy kis terhet jelentett, hiszen csoportelsők akartunk lenni, már a spanyol meccsen. A mai meccsen kaptunk egy új esélyt.

"Nekünk könnyebb volt a helyzetünk a spanyolokhoz képest ugyanis ők nem tudták, hogy mennyivel kell nyerniük, mi pedig igen. Amikor nem tudod, hogy mi a konkrét cél, csak abban a tudatban vagy, hogy minél több gólt kell szerezned, az nagyon nehéz."



"A meccs végéig nem foglalkoztam azzal, hogy mi lesz, mert hajtott az adrenalin, 23-0-nál azonban egy pillanatra bevillant, hoyg innen már megvan az áhított gólkülönbség!"

Borítókép: MTI/ Szigetváry Zsolt