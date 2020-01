Néhány kérdés erejéig megkerestem Tóth Pétert, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársát, aki a rendezvényen szolgálatot teljesítő vízimentőkkel kapcsolatos feladatokat koordinálja.

A Vízilabda Európa-bajnokság hivatalosan január 12-én vette kezdetét. Gondolom nektek már jóval korábban megkezdődtek az ezzel kapcsolatos feladatok.

Igen. Egy olyan nagyszabású rendezvény, mint a LEN Vízilabda Euróba-bajnokság, komoly előkészítést igényel. Például már jóval a rendezvény kezdete előtt össze kellett állítanunk, hogy kik azok a kollégák, akik részt tudnak venni a verseny biztosításában. Ez nem is volt annyira egyszerű, hisz vízimentőink nagy része egyetemre, főiskolára jár, ezért komoly szervezést igényelt, hogy ki, mikor és mennyi szolgálati napot tud majd vállalni. Ami talán könnyebbséget jelentett, hogy épp vizsgaidőszak van a felsőoktatási intézményekben, így kollégáink is rugalmasabban tudták beosztani az idejüket. Igaz a verseny csak 12-én vette kezdetét, azonban nekünk vízimentőknek már 10-én megkezdődött a medencefelügyeleti munka, mert a verseny előtt két nappal elkezdődtek a versenyen résztvevő csapatok edzései.

Ha jól tudom három uszoda is érintett az Európa-bajnokság lebonyolításában.

Így van. Az edzések a Hajós Alfréd Sportuszodában és a Császár-Komjádi Sportuszodában zajlanak, így ezeket a medencéket is mi biztosítjuk. A Hajós Alfréd Sportuszodában 3 fővel, a Császár-Komjádiban 2 fővel vagyunk jelen minden nap. A Duna Arénában, ahol maga a bajnokság zajlik, 3 fővel látjuk el a szolgálatot. Egyik kollégánk a bemelegítő medencét, másik kollégánk a versenymedencét biztosítja, a harmadik vízimentő pedig folyamatos készenlétben van és rádión keresztül figyeli, hogy esetleg hol van rá szükség.

Mesélj arról, hogy neked milyen feladataid vannak a rendezvény ideje alatt?

Az egyik legfontosabb feladatom a kapcsolattartás. Kapcsolatban vagyok az összes szolgálatot teljesítő vízimentővel, valamint az egészségügyi team vezetőivel, hisz az általuk koordinált csapattal szoros együttműködésben biztosítjuk a verseny egészségügyi hátterét. Rajtunk kívül még az OMSZ munkatársai is részt vesznek a verseny biztosításában. Amennyiben szükséges, a három egészségügyi egység együttműködve biztosít kiemelkedően magas színvonalú szolgáltatást az EB versenyzőinek.

Egyesületünk nemrég új arculatot kapott. Ennek megfelelően elkészültek az új egyenruhák is, a versenyen szolgálatot teljesítő vízimentőink már ezt viselik. Mivel kollégáink nagy része még nem rendelkezik új egyenruhával, ezért mielőtt szolgálatba lépnek a rendezvényen, kiosztom azt a méretüknek megfelelően. Ez szinte mindennapos elfoglaltság. Én intézem számukra az egész akkreditációs folyamatot is, hisz anélkül nem léphetnének be a rendezvény helyszíneire.

Amit még kihangsúlyoznék, hogy minden reggel elvégezzük az eszközös (aquaboard-os) vízből mentési gyakorlatot, ami azért fontos, mert kollégáink is és az egészségügyi személyzet is szinte naponta váltják egymást. Ebből következik, hogy minden nap más emberek kerülnek egy csapatba. Nagyon fontos, hogy az éppen együtt dolgozó egészségügyi team (vízimentők és egészségügyi személyzet) gördülékenyen és hatékonyan tudjon együttműködni egy esetleges éles helyzetben. Ehhez pedig az kell, hogy együtt végigcsináljanak egy szimulált mentési helyzetet.

Emellett felügyelem, hogy rendben megtörténtek-e vízimentő kollégáink napi ki és bejelentkezései a mentésirányítási központunk felé.

Természetesen minden nap megkeresnek különböző kérdésekkel, kérésekkel is. Ezeket igyekszem a lehető leghamarabb megoldani, orvosolni. Ezért is jó, hogy minden nap ellátogatok mindhárom uszodába, így személyesen találkozhatok és beszélgethetek az épp szolgálatot teljesítő kollégákkal.





Hány vízimentő teljesít szolgálatot az Európa-bajnokság teljes ideje alatt? Ami, ha jól számolom a két edzőnappal együtt 17 nap?

30 kollégánk teljesít szolgálatot a rendezvény 17 napja alatt. Van, aki több és van, aki kevesebb szolgálati napot tudott vállalni.

Persze rajtuk kívül, még jó néhány kolléga dolgozik az esemény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Például a szolgálat beosztásért felelős kolléga, a mentésirányítási központban ügyeletet teljesítő kollégáink, de az egyesület elnöke, az adminisztrációs csoport, valamint a média csoport munkatársai is aktívan rész vesznek ebben a komoly együttműködést igénylő folyamatban.



Milyen érzés részese lenni mindennek?

Nagyon jó. Élvezem a rendezvénnyel járó feladatokat. Jó, hogy ennyire összetett és több irányú figyelmet igényel. Ez most egy egészen más jellegű feladat, mint amikor például mentőhajót vezetek, vagy épp strandot ellenőrzök. Jó érzés bepillantást nyerni egy nemzetközi rendezvény lebonyolításának részleteibe. Nagyon örülök, hogy fiatal kollégáim is komolyan veszik és lelkiismeretesen állnak a feladathoz. Mindenki lelkesen áll szolgálatba. Ez nekem is lendületet ad.

Ha legközelebb adódna ilyen lehetőség, akkor újra vállalnád?

Természetesen, örömmel vállalnám újra.

Forrás: vizimentok.hu