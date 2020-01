A magyar válogatott bejutott a legjobb négy közé a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján. Bíró Attila együttese a keddi negyeddöntőben magabiztos játékkal, 16-3-ra győzte le a franciákat.

A szerbek elleni 27–0-s győzelemmel lezárta a csoportkört a magyar női válogatott, és készülhetett az Európa-bajnokság lényegi részére, az egyenes kieséses szakaszra.



A franciák ellen remekül kezdett Bíró Attila együttese, Keszthelyi duplájával megszerezte a magyar csapat az előnyt. Az első játékrész végén pedig már három volt közte. A második negyed egy gyors gólváltással kezdődött, előbb Szilágyi bombázta a kapuba a labdát emberelőnyben, majd a túloldalon Guillet távoli lövése után a kapufáról perdült a labda a magyar kapuba. A hátralévő időben még Garda és Leimeter is betalált, így a nagyszünetben 8–3-ra vezettek a pólós lányaink.



A folytatásban Keszthelyiéknek sikerült lenullázniuk a franciákat, ugyanis kapott gól nélkül hozták le a harmadik negyedet. Volt viszont magyar találat, Vályi bombájával és Gurisatti Gréta góljával már 10-3-ra ment a magyar válogatott. A játékrész vége előtt újabb kiállítást kaptunk, a kettős fórt pedig Leimeter kihasználta ki, a harmadik negyed végére már tízzel vezettünk (13-3). Az utolsó játékrészre visszább vett Bíró Attila együttese. Ennek ellenére az utolsó percben még háromszor kitömték a francia kaput. Gangl még a legvégén megfogott egy ejtést. A magyar válogatott 16–3-ra legyőzte a franciákat, így bejutott az elődöntőbe, a világbajnoki ezüstérmes, s az európai csapatok közül egyedüliként már olimpiai induló spanyol gárdával találkozik.



A kvalifikációs kontinensviadalon egyetlen tokiói kvóta talál gazdára.



A mérkőzést követően a 2 gólig jutó Vályi Vanda a Sport365-nek értékelte a találkozót és ejtett pár szót a csütörtöki elődöntőről is.

"Azt be kell vallani, hogy a francia csapat inkább a középmezőnyhöz tartozik. Se nem laza, se nem erős, viszont jól bírták az elején ők is fizikálisan és meg kell küzdeni a helyzetekért. Meg kell tanulni értékelni őket, és azt, hogy ellenük is ugyan úgy fejezzünk be egy akciót, mintha mondjuk a spanyolok vagy a hollandok ellen játszanánk. Mindig a soron következő mérkőzésre készülünk, videóval, taktikával, de úgy érzem most sokkal több hangzott el a megbeszélésen saját magunkról, mint az ellenfélről. A spanyolok ellen sokkal összeszedettebben és koncentráltabban kell játszanunk, mint bármelyik meccsen eddig itt az Európa-bajnokságon. Sokkal statikusabb játék lesz, de szeretnénk rájuk erőltetni a gyorsaságot, mert abban szerintem jók vagyunk. Úgy érzem, hogy a védekezésünkön látszik mennyire jól működik együtt a csapat, hiszen nem kaptunk eddig sok gólt ezen az Eb-n, és ez mindenképp pozitívum.”

