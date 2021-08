A szerb férfi vízilabda-válogatott megvédte olimpia címét Tokióban, ahol a torna döntőjében 13-10-re jobbnak bizonyult Görögországnál.

Az első negyedben a szerbek nagy fölényben játszottak, 2-2 után megléptek és háromgólos előnnyel (6-3) zártak. Különösen akcióból voltak bátrak és eredményesek, míg a görögök a fórjaikra építettek, kapusteljesítményük viszont a közepestől is elmaradt.

A második felvonás váratlan görög feltámadást hozott, amit leginkább a szerbek kínáltak számukra tálcán. Utóbbiak támadásaiból ekkor hiányzott az elképzelés és az erő, védekezésben pedig nem volt kellő összhang, a görögök így négy perc alatt 4-1-es etappal utolérték ellenfelüket.

A zárszó mégis a szerbeké volt, akik 8-7-es előnnyel vágtak neki a második félidőnek.



A harmadik negyedben feljavultak a védekezések, és a kapusok is érdemit tettek hozzá a mérkőzéshez, ezekhez hozzájárult, hogy némi fáradtság mindkét oldalon jelentkezett. A záró rész elején a görögök egyenlítettek, de ezzel el is lőtték az összes puskaporukat, mert a folytatásra fizikálisan felőrlődtek, miközben a szerbek megrázták magukat, és sorozatban lőtt három góllal már a hajrá előtt eldöntötték az összecsapást.



A győztes csapatban tízen szerepeltek az öt éve aranyérmes együttesben is.



Ezzel véget ért a tokiói olimpia utolsó versenye.

Eredmények:



döntő:

Szerbia-Görögország 13-10 (6-3, 2-4, 2-2, 3-1)

gólok: Jaksic 3, Mandic 3, Prlainovic 3, Filipovic 2, Pijetlovic 2, illetve Fontulisz 2, Szkumpakisz 2, Vlahopulosz 2, Juvecisz 1, Kolombosz 1, Murikisz 1, Papanasztasziu 1



a 3. helyért:

Magyarország-Spanyolország 9-5 (3-3, 2-2, 1-0, 3-0)

Férfi vízilabda, férfi torna:



1. Szerbia (Milan Aleksic, Nikola Dedovic, Filip Filipovic, Nikola Jaksic, Djordje Lazic, Dusan Mandic, Branislav Mitrovic, Stefan Mitrovic, Dusko Pijetlovic, Gojko Pijetlovic, Andrija Prlainovic, Sava Randjelovic, Strahinja Rasovic)



2. Görögország (Sztilianosz Argiropulosz, Jorgosz Derviszisz, Joannisz Fundulisz, Konsztantinosz Galanidisz, Konsztantinosz Geniduniasz, Konsztantinosz Juvecisz, Mariosz Kapocisz, Hrisztodulosz Kolombosz, Konsztantinosz Murikisz, Alekszandrosz Papanasztasziu, Dimitriosz Szkumpakisz, Angelosz Vlahopulosz, Emmanuil Zerdevasz)



3. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Hárai Balázs, Erdélyi Balázs, Hosnyánszky Norbert, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Nagy Viktor, Pásztor Mátyás, Varga Dénes, Vámos Márton, Vogel Soma, Zalánki Gergő)

