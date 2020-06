A Marca.com úgy gondolta, hogy már elég idő eltelt az évszázadból ahhoz, hogy megnevezze a 21. század 100 legjobb férfi sportolóját. A spanyol lap 10 napon keresztül mutatta be a sportolókat, akik közé a magyarok nagy örömére a vízilabdázó, Kásás Tamás is bekerült.



A lista szerkesztői az összeállításánál figyelembe vették az adott sportolók eredményeit, képességeit és a médiára gyakorolt szerepüket is. Ezen kívül arra is figyeltek, hogy minden sportág képviselői megmutatkozhassanak, így a 100 legjobb között találkozhatunk labdarúgókkal, úszókkal, teniszezőkkel, golfózóval és küzdősportot űzőkkel is.



A magyarok közül Kásás Tamás került be az összeállításba. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pályafutása alatt szinte mindent megnyert, amit lehetett. Ezen kívül 2010-ben az évtized vízilabdázójának is megválasztották, míg 2015-ben bekerült az úszosportok Hírességek Csarnokába is.

Los 100 mejores deportistas del siglo XXI. Hoy, del 80 al 71 #Los100deMARCA Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



A toplista győztese egyébként a teniszező Rafael Nadal lett. Az ezüstérmet ezúttal a hatszoros aranylabdás labdarúgó Lionel Messi zsebelte be, míg a 3. legjobbnak a jamaikai futó, Usain Bolt bizonyult. Ön egyetért a rangsorral?



Borítókép: Daniel Berehulak/Getty Images for FINA



Forrás: Marca.com