A Benedek Tiborról elnevezett különdíjat vehetik át a magyarországi vizes világbajnokság vízilabdatornáján a mérkőzések legjobb játékosai.

Ezt Molnár Tamás, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA vízilabda bizottságának tagja jelentette be pénteken.



A két évvel ezelőtt elhunyt legendával egy csapatban háromszoros olimpiai bajnok Molnár megjegyezte, a szervezet négy éve jutalmazza a legjobbakat, ami önmagában is nagy előrelépés volt, néhány pólósnak a személyes motivációszintjét is tudta emelni.









Benedek Tibor - minden idők egyik legjobb játékosa - 2020. június 18-án, súlyos betegség után hunyt el. Játékosként klub- és válogatott szinten is minden lehetséges nagy trófeát begyűjtött; a nemzeti csapattal a három ötkarikás győzelme mellett világ- és Európa-bajnoki címet, világkupa- és világliga-sikereket ünnepelhetett. Tagja a sportági Hírességek Csarnokának, és egyike a vízilabdázás tíz háromszoros olimpiai bajnokának.

