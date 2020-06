A Magyar Vízilabda Szövetség és az UVSE csütörtökön 21 órától nyilvános, gyertyás, csendes megemlékezést tartott a Hajós Alfréd Sportuszoda bejárata előtt Benedek Tibor emlékére.

A megemlékezésen rengeteg ember csendben, sorban állva várta, hogy lerakhassa gyertyáját, fejet hajtson, és leróhassa tiszteletét a háromszoros olimpiai bajnok előtt.

A háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó súlyos betegség után, életének 48. évében csütörtök hajnalban hunyt el.

Benedek Tibort az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) is a saját halottjának tekinti.



Fotó: Blikk/Zsolnai Péter





Borítókép: Blikk/Zsolnai Péter

Benedek Tibor halálhíre nemcsak a vízilabdasportot, hanem az egész sportvilágot megrázta. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról szurkolók milliói mellett pályatársai is megemlékeznek. Risztov Éva, a veszprémi kézilabdacsapat, és Gyurta Dániel is a közösségi oldalán emlékezett meg róla. A Veszprémi Kézilabdacsapatot is mélyen megrendítette a gyászhír.