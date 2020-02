A két héttel ezelőtt befejeződött budapesti Európa-bajnokságon győztes magyar férfi vízilabda-válogatottból hatan szerepelnek kedden a franciák otthonában sorra kerülő világliga-selejtezőn.

A szövetség szombati tájékoztatása szerint Märcz Tamás szövetségi kapitány döntését a kerethirdetésnél betegségek is alaposan befolyásolták.



"A francia válogatott otthonában biztosan nem lesz könnyű dolgunk, hiszen ellenfelünk a középmezőny markáns csapata, nem véletlen, hogy klubjai a nemzetközi porondon is figyelemreméltó eredményeket érnek el" - mondta a szakember, ugyanakkor leszögezte, hogy győzelmet vár, a keretet pedig így is rutinos, a válogatottban már többször szerepelt játékosok alkotják.



A magyarok novemberben az oroszok legyőzésével kezdték a sorozatot, ha most is nyernek, akkor csoportelsőként jutnak a márciusi negyeddöntőbe.





A franciák elleni keret:

kapusok: Kardos Gergely (ZF-Eger), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)



mezőnyjátékosok: Bedő Krisztián (Noisy de Sec, francia), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC Újbuda), Gyárfás Tamás (ZF-Eger), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Kovács Gergő (A-Híd OSC Újbuda), Mezei Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC Újbuda), Nagy Ádám (PannErgy-MVLC-Miskolc), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Sedlmayer Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Várnai Kristóf (Szolnoki Dózsa)

