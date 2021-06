Életének 60. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Molnár Róbert vizilabdaedző. - számolt be a hírről a fradi.hu

Molnár Róbert játékosként 2 alkalommal nyert bajnokságot a zöld-fehérekkel.



1974-ben került az FTC-be, természetesen úszóként, az edzéseit továbbra is édesanyja vezette. Ezek után 1980-ig nem volt olyan év, hogy a gyermek-, serdülő- vagy éppen ifjúsági korosztályokban ne nyert volna bajnoki címet, az úszó utánpótlás egyik legjobbjának, olimpiai reménységnek tartották.

1980-ban dr. Mayer Mihály, a vízilabdacsapat edzője meghívta a pólósok közé is. A meghívásból örök szerelem lett, Róbert a csapatban maradt. Dr. Mayer Mihály már 1980 nyarán betette az első csapatba is, ahol szeptember 13-án bajnoki mérkőzésen is bemutatkozott.

A debütálást 1993. június 13-ig még 319 magyar bajnoki mérkőzés követte, kivétel nélkül a Fradiban, ahol a csapat kihagyhatatlan tagjává vált, az eltelt évek alatt két bajnoki és két Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal. Dr. Mayer Mihály 1981-ben a válogatottba is meghívta őt.

1994 óta pólóedzői végzettsége is volt, a Polo Academy Budapest szakmai stábjában 2015 óta elsősorban gyerekekkel foglalkozott. Emellett aktívan játszott is még, a Masters világ- és Európa-bajnok Vidám Vízilovak oszlopos tagja volt.

Borítókép és forrás: fradi.hu