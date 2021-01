A magyar női vízilabda-válogatott a trieszti olimpiai harmadik játéknapján Görögország ellen lépett pályára.



A találkozót Bíró Attila csapata kezdte jobban, egy emberelőnyből Szűcs Gabriella révén szereztünk vezetést. (1-0)



A magyar csapatnak több helyzete is akadt, de nem sikerült betalálnia, a görögök az első negyed végére egyenlíteni tudtak Plevritu révén, így 1-1-el ért véget ez a játékrész.



A második negyedet a görögök kezdték jobban, Plevritu révén vezetéshez is jutottak ötméteresből, de Vályi Vanda gyorsan egyenlíteni tudtak a mieink.



Öt perccel a játékrész vége előtt Tsoukala büntetőjével vezettek ismét a görögök. A magyar csapat próbálkozott az egyenlítéssel, azonban a gyors játék nem sikerült, így a második negyed után egy gólos előnnyel mentek pihenőre a felek.



A harmadik játékrészben a magyar csapatnak több helyzete volt, többször is a görögök kapusának kellett négy perccel a negyed vége előtt előbb Evritou, majd Plevritou talált be, így 5-2-re vezetett Görögország.



A magyar csapat Illés Anna góljával szépített ugyan, de a záró negyed előtt 6-3-as görög előnnyel mehettek a felek pihenőre. (3-6)



A záróakkord is görög találattal kezdődött amire Gurisatti válaszolni tudott, így 7-4 volt az állás 4,5 perccel a vége előtt.



A magyar csapatnak nem volt esélye a felzárkózásra, Bíró Attila csapata, végül 8-5-re kapott ki Görögországtól, így csoportja második helyén végzett és készülhet a negyeddöntőre.



A tokiói olimpiára az első két helyezett jut ki a trieszti tornáról.



Borítókép: Marcel ter Bals/BSR Agency/Getty Images