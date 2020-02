A hollandok elleni keddi világliga-selejtezőre nem készül külön a magyar női vízilabda-válogatott, ám Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a győzelem fontos lehet a márciusi olimpiai selejtező miatt is.

A januári Európa-bajnokságon bronzérmes csapat kedden kezdte meg felkészülését a közeljövő feladataira. A kapitány az M4 Sporton csütörtökön reggel elmondta, hogy a héten minialapozást tart játékosainak, akik a kontinensbajnokság után pihenhettek egy kicsit, most pedig kifejezetten jó állapotban érkeztek a válogatottba.



A csapat a március 8. és 15. között Triesztben sorra kerülő selejtezőre koncentrál, viszont a szentesi vl-selejtező azért lehet fontos, mert a hollandok szintén ott lesznek az olaszországi tornán és előfordulhat, hogy a sorsdöntő elődöntőt éppen velük kell játszaniuk Keszthelyi Ritáéknak. Bíró Attila éppen ezért úgy gondolja, hogy a keddi meccs vesztesében "benne maradhat a pofon" a kvalifikációs viadalra.



A szakvezető szerint a trieszti torna két legjobb csapata éppen a magyar és a holland, ugyanakkor az olaszokat sem szabad leírni, ráadásul házigazdaként nagyon veszélyesek lesznek, illetve a negyedik "nagycsapat", a görög is beleszólhat a két olimpiai kvótáért folyó csatába, mivel az Európa-bajnokság óta erősödött, egyik legjobbjuk visszatér és új kapitány vette át az irányítást. Abban viszont százszázalékig biztos, hogy a csoportkör utáni negyeddöntőket mind a négy gárda gond nélkül megnyeri és egymás ellen döntik el a tokiói helyek sorsát.



A magyar együttes a szentesi mérkőzést követő pihenőnap után a kanadai válogatottal edzőtáborozik közösen egy hétig, a trieszti torna előtt pedig még az ausztrál csapattal is együtt készül majd.



"Ezzel a két, egyébként topcsapattal tökéletes lesz a felkészülés. Mindent tudunk majd gyakorolni, ami Triesztben majd kell alkalmazni" - mondta Bíró Attila.



Borítókép: MVLSZ.hu