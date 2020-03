A magyar női vízilabda-válogatott a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben is folytatni kényszerül felkészülését, ugyanakkor a férficsapatnak egyelőre nincs erre szüksége.

Bíró Attila, az Európa-bajnoki bronzérmes női együttes szövetségi kapitánya a vlv.hu szakportálnak elmondta, mivel a márciusról májusra halasztott olimpiai selejtező időpontja még nem módosult, ezért úgy készülnek, hogy a kvótát ezen a viadalon kell megszerezniük, elméletileg az olaszországi Triesztben.



"Amíg ez így van, és nem jelentik be a torna további halasztását, nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy akár csak egy hónap is kimarad a felkészülésből" - tette hozzá a szakember, akinek tanítványai már túl vannak egy kéthetes önkéntes házi karanténos időszakon, jelenleg pedig otthon online-edzéseket végeznek.



A csapat hamarosan a Komjádi Uszodában folytatja felkészülését különleges egészségügyi óvintézkedések mellett, első lépésként minden vízbe szálló játékosnak két egymást követő negatív koronavírus-tesztet kell felmutatnia. Bíró Attila terve, hogy délután, este mindenki otthon végezne szárazföldi edzést, délelőttönként pedig egy hosszabb vízi foglalkozás lenne a Komjádiban.



"Ez egyelőre másfél hétig tartana, s amennyiben a vírushelyzet kedvező fordulatot venne, és biztossá válna, hogy a májusi selejtezőt nem halasztják el, akkor áttérnénk a napi két vizes edzésre" - mondta a kapitány, aki néhány játékosra nem számíthat, ugyanis van olyan, aki idős családtagjával él együtt, míg például Rybanska Natasa a szlovákiai Pöstyénben ragadt, és ha visszatérne, az újabb két hét karantént jelentene számára.



A januári Európa-bajnokságon a Duna Arénában aranyérmes férfiválogatottnak nincs ilyen nehéz dolga, ugyanis azzal a sikerével kiharcolta a tokiói szereplést. Märcz Tamás szövetségi kapitány elmondta, hogy eredetileg június közepén, a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjét követően kezdték volna a felkészülést, de ha nem lesz bajnokság, és a nemzetközi kupasorozatok sem folytatódnak, akkor előrehozhatják a keretedzéseket - természetesen ha minden szükséges feltétel teljesül.

"A válogatott játékosoknak - a stábtagok bevonásával - a hétköznapok teendőire vonatkozóan különféle ajánlásokat küldtem ki. Ezek orvosi, táplálkozási, mentális szempontból tartalmaznak instrukciókat, és természetesen az otthoni edzések részleteire is kiterjedtek" - mondta Märcz Tamás.



