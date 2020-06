A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund lett a férfi vízilabda ob I-ben szereplő Kaposvári VK szakmai igazgatója.

A klub csütörtöki szezonnyitó sajtótájékoztatóján a világ- és kétszeres Európa-bajnok elmondta, az a célja, hogy egy lendületes, látványos vízilabdát játszó csapatot alakítsanak ki a somogyi megyeszékhelyen.



Dobos Pál elnök az eseményen megjegyezte, a jubileumi, tizedik élvonalbeli szezonjára készülő csapat alaposan megfiatalított kerettel vág neki az idénynek: négy KSI-nevelésű játékos - Horváth Ákos, Grieszbacher Márk, Tóth Gili Tamás és Vékony Ákos - is csatlakozik a csapathoz, valamint a helyi utánpótlásból is jó néhány fiatal felkerül Surányi László együtteséhez.



A vezetőedző arról beszélt, hogy sikerre éhes keretet sikerült kialakítani Kaposváron - várhatóan még egy center érkezik -, a csapat pedig reményei szerint bizonyítja is majd, hogy helye van az élvonalban.



