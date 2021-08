Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar férfi vízilabda-válogatott a tokiói olimpia negyeddöntőjében legyőzte a horvát válogatottat, így már biztosan éremért játszhat. Az előző két olimpián a csapat az ötödik helyen végzett, így a siker talán még édesebb a fiúknak, akik oly sokat küzdöttek már. Van azonban egy valaki, aki már nem lehet ott a medence partján, de nincs nap, hogy a vízilabda rajongóknak ne jutna eszébe. Nem más ő, mint Benedek Tibor. Róla írt gyönyörű megemlékezést Gedővári Dóra. Szívbemarkoló írását változtatások nélkül közöljük.

Láttad ezt Tibor? Ugye, láttad? Ugye ott voltál? Ugye ott álltál a medence sarkában keresztbe font kézzel és néha magasba emelted az öklödet, hogy ez aaaaaz!

Aztán ismét csak a rezzenéstelen, nyugalmat árasztó, de feszültségről árulkodó arcoddal nézted a Fiúkat....a Fiúkat, akik közül van, akivel olimpiát nyertél, van, aki a Te vezetéseddel lett Barcelonában világbajnok és egytől-egyig mindegyik köszönhet Neked valamit.

Ott van Märcz Tamás, a barát.....aki mellé most állj még be legalább két meccs erejéig, kérlek és ha kinéznek a Fiúk a medencéből érezzenek Téged, ahogy mi, itt kívül sokan látunk és hiányolunk.....de tudjuk, hogy itt vagy és itt is maradsz mindig. Tibor.

