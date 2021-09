A magyar U20-as válogatott remek játékkal, jó egyéni teljesítményekkel 11-9-re legyőzte Görögországot, ezzel bejutott a négy közé. A legfontosabb mérkőzésére készült a juniorválogatott a prágai világbajnokságon. Persze, egy negyeddöntő addig a legfontosabb, amíg meg nem nyeri a csapat, hiszen azután előrelép a sorban az elődöntő.

Nos, a magyar csapat készülhet az elődöntőre, merthogy imponáló játékkal sikerült legyőzni Görögországot pénteken este. Azt a görög csapatot, amely fizikálisan, de legalábbis a játékosok termetét és fizimiskáját tekintve jelentős erőt képvisel, nem véletlen, hogy ebben a korosztályban rendre kiválóan szerepel a világversenyeken is. Az előző két junior vb-t például meg is nyerte, így a mieink most elmondhatják magukról, hogy a kétszeres címvédőt búcsúztatták.

Hogy mi kellett ehhez? Az átlagnál fegyelmezettebb védekezés, remek blokkok, kiváló kapusteljesítmény Gyapjas Brendon jóvoltából és persze elöl a gólok. Konarik Ákos nagyszerűen irányította a csapatot a vízben (ő lett a meccs legjobbja is, 5 gólt szerzett emellett), Cseh Sándor pedig folyamatosan végigdirigálta a találkozót, nem hagyta, hogy egy pillanatra is leengedjen a csapat.

Persze, ez eljött aztán, 7-3, majd 8-4 után, de ember vagy csapat legyen a talpán, amely tényleg 100 százalékosan végig tud koncentrálni egy ilyen mentálisan is megterhelő mérkőzést.

A srácok ráadásul elbírták azt a nyomást is, ami eleinte a partról érkezett: jóval több emberelőnyhöz jutottak a görögök, más kérdés, hogy nem nagyon tudták ezeket kihasználni. Végig vezetett a magyar csapat, uralta a mérkőzést, így egy idő után talán nem is kellett annyira izgulnunk a győzelemért.

Ezen a napon egyébként már jóval több szurkoló volt a lelátón is, sokan jöttek Magyarországról. A helyszínen tekintette meg a meccset többek között Märcz Tamás, Varga Dániel, Kemény Dénes, Kemény Kristóf, Horváth János, Tóth Sándor és Mészáros Csaba – no és rokonok, barátok, vízilabda-szimpatizánsok. Szombaton még nagyobb szurkolásra van szükség, hiszen jön az elődöntő, a Horvátországot 12-10-re legyőző Szerbia ellen, szintén 18:30-tól. Négy között vannak a spanyolokat büntetőpárbaj után legyőző olaszok és az Egyesült Államok ellen biztosan nyerni tudó montenegróiak.

Forrás: waterpolo.hu

Borítókép: waterpolo.hu és Dobos Sándor