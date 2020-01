Jól kezdődött a spanyolok elleni találkozó a magyar válogatottnak. Vámos és Pohl góljaival 2-0-ás előnyre tettünk szert az első három percben.



Kettős emberelőnyben a spanyolok szépíteni tudtak, és megszerezték első góljukat. A folytatás is jól alakult számunkra, Varga és Hosnyánszky is betalált, a másik oldalon pedig csak egy válasz volt erre. 4-2-vel fordulunk a második negyedre.



A második negyed elején akadozni kezdett a támadójátékunk. Ötméterest is hibáztunk, amit ráadásul egy mezőnyjátékos védett ki, mert a kapust a játékvezető kiállította.



A negyed utolsó perce 5-4-es magyar vezetéssel kezdődött. Lefújás előtt még két nagy helyzetünk volt, de Vámos lövése a kapufán csattant, míg a centerezésünket a spanyol kapus védte. Maradt az 5-4-es magyar vezetés, így mentünk félidőre.



Egy kihagyott spanyol helyzet után Vámos megúszása, és gólja nyitotta a harmadik negyedet. Ismét két gólos volt a különbség a javunkra. Gyors gólváltások után 8-7-es állást mutatott az eredményjelző. Volt lehetőségünk, hogy három góllal ellépjünk, de a spanyoloknak jött ki jobban a lépés, és egy gólra zárkóztak fel.



Eseménydús lett a negyed vége, mindkét csapat kihagyott egy emberelőnyös szituációt, ezt követően a kapufát is eltaláltuk. Az utolsó másodpercben pedig a spanyolok egyenlítettek. 8-8 a harmadik negyed végén.

Az utolsó negyed elején átvették a spanyolok a vezetést, de szerencsére hamar egyenlíteni tudtunk. Majd fontos pillanatban hibáztunk emberelőnyben. Erdélyi lövése ment mellé, maradt a 9-9-es állás. Hosnyánszky kiállítását viszont kihasználta az ellenfél, így megint a spanyoloknál volt az előny.



Vámos talált be újra. 10-10-re álltunk, amikor már csak 4 perc volt hátra. A végjáték izgalmasra sikeredett. Egy-egy gól mindkét oldalon, és az eredmény már nem változott. 11-11 a végeredmény.



Decker Ádám nyilatkozott a Sport365-nek a mérkőzés előtt:

