Bíró Attila szövetségi kapitány szerint emberfeletti teljesítményt nyújtottak játékosai a hollandok ellen megnyert szombati bronzmérkőzésen a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.

"Ez a csapat együtt van, mint a gemenci szarvasok - utalt a szövetségi kapitány a Kispál és a Borz dalszövegére. - A második félidőben tökéletesen védekeztünk, az elején volt egy kis problémánk, de ez a csapat ma mentálisan olyan erős volt, hogy nagyon nehéz lett volna megverni. Mindezt úgy, hogy Gurisatti Gréta személyében az egyik meghatározó játékosunk hiányzott, ráadásul egy ilyen fizikálisan is kemény mérkőzésen eggyel kevesebben voltunk. Ez emberfeletti volt."



A szakember elmondta, az egész Európa-bajnokságot tekintve a játékban nem voltak hiányosságok, amikor a gárda négy évvel ezelőtt aranyérmet nyert Belgrádban, akkor sem teljesített ilyen egyenletesen.



"Ez a csapat képes lehet arra, hogy veretlenül nyerjen egy ilyen világversenyt, ami most ugyan nem sikerült, de bízom benne, hogy ez a teljesítmény olyan lökést adhat, amivel sikerrel vehetjük majd az olimpiai selejtezőt" - nyilatkozta Bíró Attila.



A kapitány kiemelte, több extra egyéni teljesítmény volt a tornán, és ugyan volt néhány visszafogottabb is, a csapat az egységességével és a védekezésével pótolta az esetleges hiányosságokat.



"Bízom benne, hogy annak a munkának a gyümölcsét, amelyet másfél évvel ezelőtt a barcelonai Európa-bajnokságot megelőzően elkezdtünk ezzel a fiatal csapattal, azt márciusban, de főleg utána már a nyáron megláthatjuk" - utalt Bíró Attila a Triesztben sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornára, illetve a tokiói olimpiára.



A magyar csapat március közepén az olaszországi tornán harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással. Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.

