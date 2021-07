A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján a vízilabda-tornákon a 13. játékost bármennyiszer be lehet cserélni és ő is a faluban lakhat a csapattársakkal.

A magyar szövetség honlapján olvasható beszámoló szerint ez a kérdés sokáig tisztázatlan volt az ötkarikás játékok pólótornájával kapcsolatban, de most eldőlt, hogy nem csupán egyszer, hanem minden mérkőzés előtt lehet játékost cserélni.



A szövetségi kapitányok a találkozók napjának reggeléig a 13 pólósból jelölhetik ki az aktuális meccskeretet, a cserét pedig nem kell indokolni.



Az Európa-bajnok férficsapatot irányító Märcz Tamás, illetve a nők kispadján ülő Bíró Attila sem nevezte még meg, hogy olimpiai keretéből ki lesz a tartalék - a NOB határozata szerint tulajdonképpen innentől nincs is jelentősége a kérdésnek.



A "sakkozás" persze megy tovább, hiszen a kapitányok elvben a tokiói meccskeretben felállhatnak 10 mezőnyjátékossal és 2 kapussal, de adott esetben akár 11 mezőnyjátékossal és 1 kapussal is.

Borítókép: Facebook.com/ waterpolo