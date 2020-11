A musz.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Alulírottak mint a magyar úszósport elkötelezett hívei a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet ismeretében egységesen kiállunk annak érdekében, hogy a hazai vizes sportok bázisát adó műhelyek, uszodák, edzőtermek a COVID-19 járvány ellenére is biztosítsák a versenysport további működését.

Az elmúlt másfél évben az utánpótlás sport több ezer versenyzője, családok és gyermekek sokasága készült az elkövetkező hetekben lebonyolításra kerülő Országos Bajnokságokra. Ne következzen be újra az, ami idén tavasszal megtörtént, ne zárjanak be az uszodák! Helyrehozhatatlan károk keletkeznének nem csupán az olimpiai felkészülésben, de az utánpótlásnevelés területén is. Komplett generációk eshetnek ki, és ez hosszú évekre visszavethetné Magyarország egyik legsikeresebb, legeredményesebb és legnépszerűbb sportágát.

Arra kérjük tehát az érintett üzemeltetőket, hogy a Kormányrendeletben megfogalmazott kivételi lehetőséggel élve segítsenek az úszósportnak, nyissák ki az uszodákat, és biztosítsanak – a járványügyi előírások szigorú betartása mellett, ami mindannyiunk közös felelőssége és érdeke – edzés- és versenylehetőséget a versenysportban résztvevő úszók számára.

Forrás: musz.hu

Borítókép: musz.hu