Keddtől vasárnapig az olaszországi Triesztben játszik olimpiai selejtezőtornát a magyar női vízilabda-válogatott, és a döntőbe kell jutnia ahhoz, hogy ott legyen nyáron az egy évvel elhalasztott tokiói játékokon.

Bíró Attila együttese gyakorlatilag egy éve nem játszott igazi tétmérkőzést, akkor a gárda a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokságon bronzérmes lett.

A szövetségi kapitány az elutazás előtt a szövetség honlapjának elmondta, közel hét hétig tartott a felkészülés a viadalra, a fizikai alapozást követően most már a gyorsításnál és a taktikai elemek gyakorlásánál tartanak.



"Nagyon fárasztó volt ez az időszak a játékosoknak és a szakmai stábnak is, de olyan nemes és fontos a cél, hogy ez mindent háttérbe szorít. Az időszakos fáradtságot és a monotonitást most feloldja a cél" - nyilatkozta Bíró Attila.



A koronavírus-járvány miatt, ahogy szinte minden nagyobb sporteseményt, ezt a tornát is úgynevezett buborék rendszerben bonyolítják le. A magyar válogatott maximálisan felkészült erre, sőt, ahogyan Bíró Attila fogalmazott, áprilisban, amikor három hétre beköltöztek a Császár-Komjádi Sportuszoda egykori apácazárdájába, még keményebb körülmények között is edződtek.



A programmal kapcsolatban a szakember kiemelte, természetesen a vélhetően az olaszok vagy a hollandok ellen sorra kerülő elődöntőre készülnek, erre az izraeliek elleni első csoportmeccsen még nem sok esélyük lesz, de szerdán a kazahok ellen már lehet néhány dolgot gyakorolni, a görögökkel szembeni összecsapás pedig komoly mérkőzésnek ígérkezik.



"Másfél mérkőzésünk lesz arra, hogy élesben gyakoroljuk, teszteljük azokat a dolgokat, amik itthon már egész tűrhetően mentek" - jegyezte meg a kapitány.



Bíró Attila az elődöntőről elmondta, gyakorlatilag mindegy, hogy az olasz vagy a holland csapat jön szembe, előbbi ugyanis a legutóbbi olimpián döntős volt, ráadásul hazai környezetben szerepel, utóbbi pedig minden világeseménynek éremesélyesként vág neki. "Meg kell verni, bárki is jön" - szögezte le a tréner.



A keretben a kapusok közül Kasó Orsolya, a mezőnyjátékosoknál pedig Antal Dóra lesz a tartalék, ők csak akkor kaphatnak szerepet, ha a csapatban valaki a torna folyamán a koronavírus-tesztjén pozitív mintát produkál.

A magyar válogatott kerete:



kapusok: Gangl Edina (UVSE), Magyari Alda (Dunaújváros)

mezőnyjátékosok: Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (FTC)

tartalékok:

kapus: Kasó Orsolya (FTC), mezőnyjátékos: Antal Dóra (UVSE)

A csoportok beosztása:

A csoport: Hollandia, Franciaország, Olaszország, Szlovákia

B csoport: Görögország, MAGYARORSZÁG, Izrael, Kazahsztán

A torna programja:

kedd:

A csoport:

Franciaország-Olaszország 18.00

Hollandia-Szlovákia 20.00

B csoport:

MAGYARORSZÁG-Izrael 14.00

Görögország-Kazahsztán 16.00



szerda:

A csoport:

Hollandia-Olaszország 18.00

Franciaország-Szlovákia 20.00

B csoport:

MAGYARORSZÁG-Kazahsztán 14.00

Görögország-Izrael 16.00



csütörtök:

A csoport:

Franciaország-Hollandia 16.00

Olaszország-Szlovákia 18.00

B csoport:

MAGYARORSZÁG-Görögország 14.00

Izrael-Kazahsztán 20.00



péntek:

negyeddöntők:

A2-B3 14.00

A3-B2 16.00

A1-B4 18.00

A4-B1 20.00

szombat:

az 5-8. helyért: 14.00 és 16.00

elődöntő: 18.00 és 20.00

vasárnap:

a 7. helyért: 14.00

az 5. helyért: 16.00

a 3. helyért: 18.00

döntő: 20.00

Borítókép: Derencsényi István/MVLSZ