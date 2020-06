Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) saját halottjának tekinti Kárpáti Györgyöt, a Nemzet Sportolóját, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, aki életének 85. évében szerdán hunyt el.

Az EMMI az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében emlékeztetett rá, hogy Kárpáti "volt minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka, tagja volt az 1976-os olimpiai bajnok csapat edzői stábjának is".



A minisztérium kitért rá, hogy a legendás játékos többszörös magyar bajnok gyorsúszó is volt, pályafutása végeztével pedig edzőként és sportvezetőként is "a magyar sport sikeréért dolgozott". Az Emmi úgy fogalmazott, személyében kiemelkedő alakját veszítette el a magyar sport és a magyar nemzet.



Kárpáti Györgyöt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szintén a saját halottjának tekinti.

