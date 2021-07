Gergelics József és Kis Tamás, az MTI különtudósítói jelentik: Az Európa-bajnok magyar válogatott 11-8-ra legyőzte az Egyesült Államok csapatát a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának negyedik fordulójában, szombaton, ezzel már biztosan negyeddöntős.



Férfi vízilabda, A csoport, 4. forduló:

Magyarország - Egyesült Államok 11-8 (2-1, 3-3, 3-0, 3-4)

A magyar válogatott az első fordulóban 10-9-re alulmaradt Görögország legjobbjaival szemben, majd 16-11-re győzött a házigazda japán együttes ellen, aztán a dél-afrikaiakat verte nagyon magabiztosan, 23-1-re. Magyar góllal indult a mérkőzés, az első akció végén Mezei volt eredményes. A rivális válasza majdnem három perc elteltével érkezett, majd egymás után több lehetőség is kimaradt mindkét kapu előtt. A negyed ennek ellenére magyar találattal zárult, Pásztor volt eredményes másfél perccel a dudaszó előtt. A második felvonás kezdetén azonnal egyenlítettek az amerikaiak, akik aztán jó blokkokkal hatástalanították a magyar ellentámadást. Märcz Tamás tanítványai nehezen tudták feltörni az ellenfél védelmét, ezért átlövésekkel próbálkoztak, az amerikaiaknak azonban hol a kapufa segített, hol kapusuk védett szépen, hol pedig a blokkok voltak a helyükön. Támadásban sem tétlenkedett a rivális, egy bejátszás után egygólos előnybe került, de két perccel a nagyszünet előtt Varga Dénes bombagóljával újra egyenlő volt az állás. Az Egyesült Államok újabb góljára már kettővel válaszolt a Märcz-csapat, előbb Vámos, majd Hárai kiváló egyéni megmozdulása nyomán egygólos magyar vezetéssel zárult az első félidő.

A harmadik negyed elején az amerikai kapitány időt kért, ami után Nagy Viktornak kellett védenie egy kapura lövést, az ellentámadásból viszont Manhercz volt eredményes, így a magyar csapat már kettővel vezetett, és az addigi hat gólt hat különböző játékos szerezte. A rivális eredménytelen emberelőnyös helyzete után a labdaszerzésnél Märcz Tamás azonnal időt kért, majd Vámos lett az első duplázó a magyarok közül, az előny pedig ezzel háromgólosra duzzadt. Manhercz egy nagyszerű ejtéssel növelte tovább a különbséget, Nagy Viktor pedig remekül védett, így a harmadik negyedet kapott gól nélkül és hármat lőve hozta le a magyar együttes.

A záró játékrészben Varga Dénes ötméteresből talált be, közben viszont az amerikaiak is szereztek két gólt, a különbség viszont még így is három találat volt a két együttes között. A hajrá kezdetén a rivális újfent eredményes volt, Manhercz viszont két akcióval később válaszolt, ezzel bebiztosítva a magyar győzelmet. Újabb amerikai találat után Hosnyánszky a dudaszó pillanatában állította be a végeredményt. A magyar válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 3 órakor az olaszokkal találkozik.

Később:

Olaszország-Japán 18.20

Dél-afrikai Köztársaság-Görögország 19.50

Borítókép: MTI/Kovács Tamás