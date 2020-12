Névadó szponzorként új támogató csatlakozott az Egri Vízilabda Klubhoz.

A száz százalékban magyar tulajdonú TIGRA Informatikai Csoporttal 2022 végéig szóló megállapodás értelmében az Egri Vízilabda Kft. és az Egri Vízilabda Klub által működtetett összes csapat elnevezése TIGRA-ZF-Eger lesz.



A klub közleménye szerint a biztos anyagi háttér mellett nagyobb teret kaphat az utánpótlás nevelése, ez pedig a hosszú távú sikeresség alapját jelentheti.



A megállapodás létrejöttét közös sajtótájékoztatón jelentette be szerdán Egerben Szécsi Zoltán, a klub elnöke és Vertán György, a TIGRA ügyvezető-tulajdonosa.



"A biztos anyagi háttér jelenti eredményeink zálogát, ezért külön öröm, hogy 2022. december 31-ig szóló időtartamra sikerült megállapodnunk" - hangsúlyozta Szécsi Zoltán. Az egri klub elnöke külön megköszönte a ZF Hungária Kft. segítségét, amely sokáig egyedüli mecénásként emelte az élmezőnybe az egri vízilabdát, most pedig átengedte a főszponzori első helyet a TIGRA Kft.-nek.



Hozzátette: az új névadó támogató megjelenése új szakmai koncepció bevezetését is lehetővé teszi, a Benedek Tibor által felépített modell mintájára a jövőben a TIGRA-ZF-EGER csapatainak is az utánpótlás tehetségek kibontakoztatása áll a célkeresztjében.



"Hisszük, hogy a hosszú távú sikeresség alapját a saját nevelésű, klubhoz kötődő játékosok képezik" - jelentette ki Szécsi Zoltán, majd úgy folytatta: "a cél az, hogy a minél közelebbi jövőben minél több egri nevelésű olimpiai bajnokot köszönthessünk a Dobó téren".



Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője szerint az utánpótlás-nevelést előtérbe helyező program nem csupán az élsport sikereit támogatja, de még fontosabb a város, az ott élők sportéletében betöltött szerepe.



"A sportnak jelentős a szerepe a közösségek formálásában, de még fontosabb az egészség megőrzésében, a fiatalok nevelésében, hiszen kitartásra, elkötelezettségre nevel, fegyelmet és csapatmunkát tanít" - indokolta a képviselő, hogy miért állt azonnal a kezdeményezés mellé és segített megtalálni a támogató partnert az elképzelés megvalósításához.



"A vízilabda Magyarország egyik kedvenc, hagyományosan elképesztő sikereket és meghatározó élményeket nyújtó sportága, így nem volt nehéz a választás: egy ilyen sportágban érdemes névadó szponzornak lenni" - szögezte le Vertán György, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy egy 110 éves sportegyesületet támogathatnak.

