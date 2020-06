Bejelentette új keretét az FTC-Telekom Waterpolo, amely nagy célokkal vág neki a következő szezonnak is: Giannis Fountoulis és Nicolas Constantin-Bicari marad, Aaron Younger és Kállay Márk távozik, Fekete Gergő és Vigvári Vendel érkezik.

Két fiatal tehetségről van szó, hiszen a Debrecen csapatából érkező Fekete Gergő júniusban lesz 20 éves, míg az UVSE-ből szerződtetett Vigvári Vendel szeptemberben ünnepli majd 19. születésnapját.



„Minden csapat életében vannak változások, nálunk egy picit a fiatalítás ideje jött el" - idézi a fradi.hu Madaras Norbertet, az FTC vízilabda szakosztályának elnökét a keret változásával kapcsolatban.

„Két játékos távozik, kettő pedig jön, akiket közösen választottunk ki. Az itthoni fiatalok közül a legjobb kettőt választottuk ki, nem választottam volna mást helyettük. Bizonyosan kell majd nekik idő, de tavaszig lesznek olyan jók, hogy nem fogjuk észrevenni, hogy ők fiatalabbak, vagy újoncok" - mondta Madaras Norbert.

Jól jelzi, hogy ténylegesen korosztályaik legtehetségesebb pólósai közé tartoznak, hogy Fekete Gergő 2016-ban, Vigvári Vendel pedig 2017-ben kapta meg a legjobb utánpótláskorú játékosnak járó Szalay Iván-díjat.



A korábbi sajtóhírekkel ellentétben marad a Népligetben a görög Giannis Fountoulis (fő képünkön) és a kanadai Nicolas Constantin-Bicari is, akik jól beilleszkedtek az együttes rendszerébe, és a mögöttünk hagyott fél szezonban is megmutatták, hogy képesek klasszis teljesítményt nyújtani a zöld-fehéreknél is.



A két érkező mellett két távozója is van a csapatnak, hiszen Aaron Younger és Kállay Márk két sikerekben gazdag szezon után elbúcsúzik az FTC-től.

Az FTC-Telekom Waterpolo férfi csapatának 2020/2021-es végleges kerete:



Kapusok: Gárdonyi András, Vogel Soma



Mezőnyjátékosok: Fekete Gergő, Giannis Fountoulis, Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Német Toni, Nicolas Constantin-Bicari, Nikola Jaksic, Nyíri Balázs, Pohl Zoltán, Sedlmayer Tamás, Vámos Márton, Varga Dénes, Vigvári Vendel, Zalánki Gergő



Szakmai stáb: Varga Zsolt (vezetőedző), Nyéki Balázs (másodedző), Katona Norbert (technikai vezető)

Forrás: waterpolo.hu

Borítókép: Facebook.com/DVSE