Néhány nap pihenőt követően a Margitszigeten folytatta a felkészülést a tokiói olimpiára a magyar férfi vízilabda-válogatott, amely pénteken utazik Japánba.

"A játékosoknak is ez volt az utolsó lehetőség, hogy hosszabb időt töltsenek a családjukkal, valamint hogy mentálisan és fizikálisan is picit feltöltődjenek" - nyilatkozta Märcz Tamás a keddi sajtónyilvános edzést követően.



A szakember - aki a Balatonnál töltött néhány napot szeretteivel - elmondta, elsősorban a játékosok fizikai állapotán dolgoznak ezekben a napokban, a tornateremben és a vízben is rövidebb, pörgősebb edzéseket vezényel. Hozzátette, természetesen a taktikai gyakorlás minden tréningnek a része.

Märcz Tamás megjegyezte, miután egyelőre Burián Gergely is a kerettel van, ezért még tudnak létszámegyenlő helyzetben gyakorolni, az utazást követően erre már csak akkor lesz lehetőségük, ha egy kapust is bevet a mezőnyben.

A csapat pénteken utazik Japánba, de először még Ojamában edzőtáborozik négy napon keresztül, ahol a spanyol válogatottal tart közös edzéseket. "Ez a négy nap nagyon fontos lesz a felkészülésben, jó lesz a spanyolokkal éles körülmények között, nem egymást felosztva gyakorolni, hanem keményebb párharcokkal, presztízs csatát vívni edzésen" - hangsúlyozta Märcz Tamás.

Az Európa-bajnok válogatott Olaszországgal, Görögországgal, a Dél-afrikai Köztársasággal, az Egyesült Államokkal, valamint Japánnal került egy csoportba, ahonnan az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.

A magyar férfi vízilabda-válogatott olimpiai kerete:



férfiak:

kapusok:

Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Szolnok), Hárai Balázs (OSC), Erdélyi Balázs (OSC), Hosnyánszky Norbert (Honvéd), Jansik Szilárd (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (FTC), Pásztor Mátyás (BVSC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (FTC)

