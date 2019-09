A "minden fronton" címvédő Ferencváros a toronymagas esélyese a férfi vízilabda ob I szerdán teljes fordulóval kezdődő szezonjának, a dobogó második fokáért várhatóan ezúttal is az OSC és a Szolnok lesz harcban.

A bajnok, kupagyőztes és Bajnokok Ligája-győztes zöld-fehérek Stefan Mitrovic és Slobodan Nikic személyében ugyan elvesztettek két szerb olimpiai bajnokot - továbbá távozott Gór-Nagy Miklós -, de érkezett a magyar válogatott balkezes erőssége, Zalánki Gergő, valamint Jannisz Fontulisz. Az Olympiakosz és a görög válogatott sztárja tíz év után döntött úgy, hogy elhagyja a pireuszi együttest, amellyel tavaly Bajnokok Ligáját nyert, idén pedig a Ferencvárossal szemben veszítette el a legrangosabb európai kupasorozat fináléját. A 31 éves játékos a 2017-es budapesti világ-, valamint a tavalyi, barcelonai Európa-bajnokság gólkirálya volt. A harmadik nyári szerzemény a kanadai válogatott kapitánya, Nicolas Constantin-Bicari.



Az elmúlt idényben második OSC legnagyobb fogása a Szolnokról megszerzett szerb Andrija Prlainovic: a Tisza-partiakkal 2017-ben BL-győztes - a budapesti döntő sorozat legértékesebb játékosa - kétéves szerződést kötött a fővárosi klubbal.



A Szolnok sztárigazolása az olimpia-, világ- és Európa-bajnok szerb center, Dusko Pijetlovic, akinek két honfitársával, Gavril Suboticcsal és Radomir Drasoviccsal, valamint fiatal magyar válogatottakkal, a BVSC-től érkező Várnai Kristóffal és a Debrecentől átigazoló Dőry Farkassal is megerősítette keretét a klub.



A bajnokság lebonyolítása némiképpen változott: az alapszakaszt ezúttal is két csoportban rendezik meg, innen az 1-4. helyezettek a középszakasz felsőházában, az 5-8. helyezettek pedig az alsóházban folytatják. A középszakasz után azonban a mostani kiírásban már nincs rájátszás, hanem kialakult sorrend alapján rögtön a helyosztókra kerül sor



Fontos változás az is, hogy az összes végső párharcokban, így a bajnoki döntőben is csak az egyik fél második sikeréig játszanak a csapatok.



Abszolút újdonság, hogy az együtteseknek minden meccsen szerepeltetniük kell legalább egy, 1999. január elseje után született, saját nevelésű mezőnyjátékost. Saját nevelésűnek az számít, aki korábban legalább két szezont játszott az adott egyesület utánpótláscsapatában.

Az 1. forduló programja:

A csoport:

Tatabánya - PannErgy-Miskolci VLC 16.00

Szegedi VE - FTC-Telekom Waterpoolo 18.00

PVSK-Mecsek Füszért - Szolnoki Dózsa 19.00

UVSE-Debreceni VSE 20.45



B csoport:

Kaposvári VK - RacioNet-Honvéd 17.00

Metalcom Szentes - ZF-Eger 19.00

AVUS Szombathely - BVSC-Zugló 19.00

VasasPlaket - A-Híd OSC Újbuda 19.30



