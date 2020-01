Bíró Attila együttese kedden könnyedén győzte le a franciákat, az elödöntőben azonban már komoly feladat vár a női válogatottra. A döntőért azt a spanyol gárdát kell megvernünk, akitől a kvangdzsui világbajnokságon 16-10-re kikaptunk.

Eddig a spanyolok és a magyarok is magabiztos játékot mutattak, az elődöntő esti meccsére mind a ketten százszázalékosan érkeznek majd.



A magyar válogatott több tagja is kiemelte, hogy a csapategységnek döntő szerepe lehet, és azt is hangsúlyozták, hogy fontos, hogy mindig csak a következő mérkőzésre koncentráljanak.



A közönség erejére ma is nagy szükség lesz.



Az utóbbi időben sajnos nem állunk túl jól a spanyol egység ellen: az elmúlt 12 évben ötször találkoztunk velük világversenyen, de egyszer sem sikerült őket legyőznünk. Bár 2008 óta nem tudtuk őket megverni, a győzelem sokszor csak apró nüanszokon múlott.



A londoni olimpián kétszer is találkozott egymással a két gárda. A csoportkörben 2 góllal, míg az elődöntőben pedig 1 találattal bizonyultak jobbnak a hispánok. Egy évvel később, a barcelonai Vb-n ugyan sikerült döntetlenre hoznunk ellenük a mérkőzést, de a szétlövés már a spanyoloknak kedvezett.



Bár hosszú negatív szériát kell megtörnünk a győzelemhez, de Gangl Edina szerint semmi sem lehetetlen.



A bombaformában játszó kapus a waterpolo.hu-nak azt mondta, az elmúlt időszakban összeállt a csapat védekezése, ez pedig kulcskérdés lesz a spanyolok elleni elődöntőben. Hozzátette, körülbelül nyolc gólon kellene tartani a spanyolokat a győzelemhez.







A Magyarország - Spanyolország mérkőzés 19 órakor kezdődik a Duna Arénában!



