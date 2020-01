Őrült hétvégét produkáltak a spanyolok. Három Európa-bajnoki érmet szereztek, amiből kettő a legfényesebb. A férfi kézilabda-válogatottjuk és a női vízilabda-válogatottjuk aranyérmes lett, míg a férfi vízilabdázóik ezüsttel gazdagodtak. Ez utóbbiról még a spanyol sajtóban is megoszlanak a vélemények.

A Marca úgy foglamaz, a spanyolok elvesztették a döntőt. A lap kiemeli, hogy csapatuk annak ellenére nagyon koncentráltan lépett fel a magyar válogatottal szemben, hogy tudatában voltak: az első Eb-címüket egy olyan országban szerezhetik meg, ahol a vízilabda nemzeti sport.





Kiemelik, hogy bár a magyarok átjátszották a védelmet, Dani Lopez ezt palástolni tudta kiemelkedő kapusteljesítményével. Az újság szerint a 2. félidőben feljavultak a magyarok, ami Nagy Viktor remek játékának volt köszönhető.

Az egyik legfontosabb momentumként De Blai Mallarach labdaszerzését és megúszását, valamint az ezt követő magyar védést említik.



Vogel védéséről úgy fogalmaznak, ő volt az a játékos, aki a kritikus helyzetben Varga Dénes helyébe lépett és győzelemre vezette csapatát.

A Mundo Deportivo ezzel szemben ragyogó ezüstről ír, amit a spanyolok nagyszerű játékkal szereztek meg. Ez a lap is kiemeli a kapusuk teljesítményét, valamint ők is kitérnek az utolsó spanyol megúszásra. Mint írják De Blai Mallarach lélegzetvisszafolytva haladt előre.



Nem csak a játékot dicsérik azonban, a lenyűgöző hangulatra is kitérnek:

"A büntetőpárbajban Álvaro Granados elmulasztotta utolsó lövését az 5000 lélek örömére, amely megtöltötte a magyar vízilabda templomát."

Abban mindkét újság egyetért, hogy Spanyolország jelezte, Tokióban akár trónfosztók is lehetnek.

