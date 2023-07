A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 26-21-es győzelmet aratott a házigazda japán csapat felett a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában.

Ahogyan hétfőn a férfi csapat, úgy a keddi találkozón a nők is a harmadik negyedre őrölték fel ázsiai riválisukat, akik a félidőig kifejezetten jól tartották magukat.



Bíró Attila együttese ezzel százszázalékos maradt és ha csütörtökön a papírformának megfelelően legyőzi az új-zélandi csapatot, közvetlenül a negyeddöntőbe jut.



A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi, párizsi olimpiára.



Eredmények:

női torna, csoportkör, D. csoport, 2. forduló:

Magyarország-Japán 26-21 (5-4, 8-6, 7-5, 6-6)

gólszerzők: Hajdú 5, Vályi, Szilágyi, Gurisatti 4-4, Keszthelyi, Leimeter 3-3, Máté, Parkes, Dömsödi 1-1, illetve Arima 7, Nisijama 4, Kudo 3, Kavagucsi, Inaba 2-2, Kavatasiro, Inue, Ura 1-1

Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Gurisatti, Parkes, Máté, Keszthelyi - Hajdú, Dömsödi, Rybanska, Faragó, Leimeter, Neszmély (kapus)

Bíró Attila szövetségi kapitány erre a találkozóra a 15 fős keretből nem nevezte a 29. születésnapját két nappal ezelőtt ünneplő Garda Krisztinát, illetve Mahieu Geraldine-t, a helyükre két vb-újonc, Hajdú Kata és Dömsödi Dalma került a csapatba. Huszonnégy órával korábban ugyanerre a párosításra a férfitornán szinte teljesen megtelt a fukuokai csarnok, a nők összecsapására azonban csak néhány százan voltak kíváncsiak.



A találkozó első gólját Máté Zsuzsanna szerezte, magabiztosan használta ki, hogy a japánok - a férficsapatuk taktikáját használva - még jóval a támadóidő lejárta előtt megindulnak előre. Az első fórt Szilágyi Dorottya használta ki, majd Gurisatti Gréta is létszámfölényben talált be. Az első japán találatra pontosan öt percet kellett várni, viszont könnyen lehet, hogy a torna legszebb találatát látták a nézők: Kavatasiro Jura, a japánok kapusa, indítani akart, Magyari Alda a túloldalon kimozdult, a hazai hálóőr ezt észrevette és egész pályáról dobott kapufás gólt. Ez a jelentsor fordulatot is hozott a negyed második felére: a csapatkapitány Keszthelyi Rita ötösére egy szabaddobásgóllal válaszoltak a hazaiak, majd emberelőnyből tovább zárkóztak, sőt fél perccel a negyed vége előtt egyenlítettek. A dudaszó előtt végül maradt még idő egy ötös kiharcolására, amelyet Keszthelyi előzékenyen átengedett a 17 éves Hajdúnak, aki meg is szerezte pályafutása első vb-gólját.



A második felvonás elején első támadásukból egyenlítettek a japánok, de Parkes Rebecca azonnal válaszolt, ekkor már az ugyancsak vb-újonc Neszmély Boglárka tempózott a magyar kapu előtt. Ebben a periódusban ugyan könnyebben jöttek a magyarok gólok - Keszthelyi és Vályi talált be -, de a házigazdák próbálták tartani a lépést, ráadásul amellett, hogy "könnyű síppal" kapták az emberelőnyöket, még szerencséjük is volt. A helyzet nem is változott a nagyszünetig, hátul a japánok nem tudtak mit kezdeni a magyarok fizikai és tudásbeli fölényével - közben Dömsödi Dalma is megszerezte első vb-gólját -, támadásban viszont rengeteg és gyors úszással kompenzálva meccsben maradtak. A negyed utolsó egy perce a magyaroké volt, így félidőben 13-10-et mutatott az eredményjelző.



Akárcsak hétfőn a férfiak, a női válogatott is a harmadik negyedben őrölte fel a japánokat, így pillanatok alatt hat gól lett a különbség (18-12). A japánok a játékrész utolsó egy percében két gyors gólt szerezve faragták ötgólosra hátrányukat (20-15).



A zárónegyed első három percében három magyar gól maradt válasz nélkül, így a győzelem egyáltalán nem forgott veszélyben, igaz, a japánok becsülettel harcoltak az utolsó pillanatig. A hazaiak zsinórban négyszer voltak eredményesek, mielőtt Hajdú megszerezte az ötödik gólját. A magyarok védekezéséről mindent elmond, hogy Arima Jumi egymaga hét gólt szerzett.



A csoport másik mérkőzésén:

Kanada - Új-Zéland 13-11 (7-4, 1-3, 3-0, 2-4)

A csoport állása: 1. Magyarország 6 pont, 2. Kanada 3 (23-22), 3. Új-Zéland 3 (28-29), 4. Japán 0

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd