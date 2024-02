"Lehet jó statisztikákat gyártani, és a földön is járni. Fukuokában egy aranyunk és hét döntős helyezésünk volt, most egy érmünk és tizenöt döntős helyezésünk, de az a világbajnokság és a magyar csapat is erősebb volt" - nyilatkozta az MTI-nek Sós Csaba a dohai világbajnokság zárását követően.

A szakember ugyanakkor megjegyezte, Kós Hubert, Milák Kristóf és Kovács Benedek hiányában összességében ez egy jó eredmény a magyaroktól, abban pedig többen is előre tudtak lépni - ellentétben a tavaly Japánban tapasztaltakkal -, hogy sikerült háromszor is jól leúszniuk az adott számukat.

A kapitány megjegyezte, amiatt viszont csalódott, hogy csak három váltónak sikerült kiharcolnia az olimpiai indulást:

"Amennyiben mindenki a legjobb ideje körüli teljesítményt tudta volna hozni, akkor öt-hat staféta biztosan ott lehetett volna Párizsban. Sajnos ez nem sikerült".

Sós Csaba a világbajnoksággal kapcsolatban megjegyezte, rendkívül hektikus viadal volt, hiszen volt olyan szám, amely "teljes" volt, így például Betlehem Dávid 1500 méter gyorson elért negyedik helye egy "totális" eredmény, de például női 400 méter vegyesen "a régi Hosszú Katinka 32 méterrel verte volna a mezőnyt".

Sós Csaba beszélt Milák Kristóf helyzetéről, akivel kapcsolatban a napokban az jelent meg a sajtóban, hogy megkezdte a medencés edzéseket:

"Amennyiben tényleg újra edz, az egy rendkívül örömteli dolog számomra. Ugyanakkor én nem párizsi szemüvegen keresztül nézem a dolgokat, hiszen ha egy ilyen tehetség valóban visszajön, akkor benne még ezen túl is lehet két olimpia".

