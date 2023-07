Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 18-án, kedden:



07:35 - A papírformának megfelelően a holland, a spanyol, az olasz és a görög csapat is fölényes győzelmet aratott kedden a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság női vízilabdatornájának délelőtti programjában.

Bíró Attila magyar válogatottja a házigazda japánok ellen ugrik medencébe, a találkozót magyar idő szerint 12.00-től az M4 Sport élőben közvetíti.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi párizsi olimpiára.

Eredmények:

női torna, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Hollandia-Kazahsztán 30-2 (10-0, 7-1, 9-1, 4-0)

Spanyolország-Izrael 22-5 (5-2, 5-1, 5-0, 7-2)

C csoport:

Olaszország - Dél-afrikai Köztársaság 24-2 (2-1, 7-0, 7-1, 8-0)

Görögország-Argentína 21-2 (6-1, 5-0, 6-1, 4-0)

később:

A csoport:

Ausztrália-Egyesült Államok 10.30

Kína-Franciaország 13.30

D csoport:

Kanada - Új-Zéland 9.00

Japán-MAGYARORSZÁG 12.00





07:10 - Nem jutott döntőbe a Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika kettős a szinkronúszó párosok szabadprogramjának versenyében

A 37 duót felvonultató mezőnyben a 15 éves magyar versenyzők 135,5583 pontot kaptak a kűrjükre, ami elmarad a júniusi, lengyelországi Európa Játékok selejtezőjében elért eredményüktől (147,2792) Most összesítésben a 24. helyen végeztek.





Az 5. helyen végzett Betlehem Dávid a férfi nyílt vízi úszás 5 kilométeres versenye után - fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



04:21 - Betlehem Dávid 5., Rasovszky Kristóf pedig a 7. helyen végzett a nyíltvízi úszók férfi 5 kilométeres versenyében

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán kedden 3 kört kellett teljesítenie a 72 úszót felvonultató mezőnynek. A rajt után az olimpiai bajnok, a vasárnap 10 kilométeren második Rasovszkyt megelőzve aranyérmes német Florian Wellbrock szokásához híven rögtön az élre állt. A két magyar tapadt rá és az első kör végén a második és harmadik helyen úszott.

A táv feléhez érve az olaszok két kiválósága, a Lupa tavon tavaly 10 kilométeren világbajnok Gregorio Paltrinieri, illetve Domenico Acerenza is "beszállt a buliba" és gyakorlatilag rögtön az utolsó kör megkezdésekor hajrázni kezdtek és elléptek a többiektől. Azt már lehetett ekkor látni, hogy a két magyar, és rajtuk kívül senki más nem is tud beleszólni az érmekért folytatott küzdelembe.

Wellbrockot végül a két olasz sem tudta megszorongatni, így honfitársához, Leonie Beckhez hasonlóan ő is duplázott.



02:35 - Fábián Bettina 8., Olasz Anna pedig a 16. helyen végzett a nyíltvízi úszók női 5 kilométeres versenyében

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán kedden 3 kört kellett teljesítenie a 63 fős mezőnynek. A rajt után a két magyar közül Fábián kezdett erősebben, és tartotta a tempót az elejével.

A hajrához érkezve ketté osztódott az élmezőny, az egyik része azonban egy jelentős kerülővel fordult csak rá a célegyenesre, ebben a csapatban úszott Fábián is, aki végül a nyolcadik helyen csapott célba.