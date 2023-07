Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 18-án, kedden:



14:07 - A szinkronúszók egyetlen keddi döntőjében, a csapatok technikai versenyében a spanyolok szerezték meg az aranyérmet a fukuokai vizes világbajnokságon.

A második helyen az olaszok végeztek, míg a bronz az amerikaiak nyakába került.

Eredmények:

szinkronúszás, csapat, technikai, világbajnok:

----------------------------------------------

Spanyolország 281,6893 pont

2. Olaszország 274,5155

3. Egyesült Államok 273,7396



14:02 - Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitány ugyan kereste a pozitívumokat, de inkább a rengeteg kapott gólt emelte ki a házigazda japánok ellen 26-21-re megnyert világbajnoki csoportmeccset követően.

"Körülbelül erre számítottam, persze jóval kevesebb kapott góllal. Ha pozitív oldalról nézem, akkor fantasztikus, hogy ennyi gólt lőttünk egy nem gyenge csapatnak, és ha ennél is tovább mennék, azt mondanám, bíztató, hogy nagyobb különbséggel nyertünk ellenük, mint az olimpián, ugyanakkor ez a kapott gólmennyiség nem örömteli. Belementünk ebbe a kamikaze stílusú vízilabdájukba, jobb lett volna, ha kevesebbet lövünk és kevesebbet kapunk" - mondta a magyar újságíróknak Bíró Attila a fukuokai összecsapást követően.



A szakvezető hozzátette a nézőtérről lehet közönségszórakoztató volt a találkozó, de ő a partról egyáltalán nem élvezte.



A szakember megjegyezte, annak mindenképpen örül, hogy a fiatal játékosok bemutatkozhattak a világbajnokságon, és várhatóan az új-zélandiak ellen is lehetőséget biztosít majd nekik.

Közülük az egyik a 17 éves Hajdú Kata volt, aki öt góljával a magyar csapat legeredményesebb játékosa lett a találkozón:

"Finoman szólva is sok gólt kaptunk, kézilabdameccsé változott a találkozó, ami a nézőknek lehet, hogy élvezetes volt, hozzánk viszont azt gondolom, méltatlan. Személy szerint ugyanakkor nagy élmény volt az első világbajnoki mérkőzésem, köszönöm a lányoknak és a stábtagoknak, hogy támogattak" - mondta a női vb-mezőny második legfiatalabb játékosa, aki a kora miatt "szertárosi" feladatokat is ellát, így a meccs végén a sapkák és a kulacsok összeszedése az ő feladata. "Akad segítségem, de egyáltalán nem érzem tehernek, hiszen olimpiai bronzérmes játékosoknak vihetem a dolgait".



Nem sokkal a mérkőzést követően a magyar szövetség összesítéséből kiderült, hogy a magyar női vízilabda-válogatott még soha nem kapott ennyi gólt, az eddigi negatív rekordot az első női Európa-bajnokságon, 1985-ben Oslóban a hollandoktól elszenvedett 19-4-es vereség tartotta.



13:15 - A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 26-21-es győzelmet aratott a házigazda japán csapat felett a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában.



12:55 - A negyedik negyed előtt 20-15-re vezet a magyar női vízilabdacsapat a japánok ellen.



Magyar játékosok medencébe ugranak a női vízilabdatorna csoportkörének második fordulójában játszott Japán - Magyarország mérkőzés előtt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

12:43 - Ahogyan az eddigi összes számot, úgy a keddi csapatversenyt is a kínaiak nyerték műugrásban a fukuokai vizes világbajnokságon.

Az ázsiai ország versenyzői évek óta minden aranyérmet bezsebelnek. A kínaiak a 2017-es, budapesti vb óta legyőzhetetlenek műugrásban. Legutóbb a magyar fővárosban, hat éve fordult elő velük, hogy nem nyertek olyan számban, amelyben volt versenyzőjük.

A második helyen a mexikóiak, a harmadikon a németek végeztek.

Eredmények:

műugrás, csapatverseny, világbajnok:

------------------------------------

Kína 489,65 pont

2. Mexikó 455,35

3. Németország 432,15



11:36 - A magyarokkal azonos csoportban szereplő kanadai válogatott 13-11-re nyert az új-zélandi csapat ellen a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság női vízilabdatornájának második fordulójában.

Bíró Attila magyar válogatottja a házigazda japánok ellen ugrik medencébe, a találkozót magyar idő szerint 12 órától az M4 Sport élőben közvetíti.

A sorozatban ötödik világbajnoki címére hajtó amerikai együttes második meccsét is magabiztosan nyerte, ezúttal az ausztrálokat győzte le 9-5-re.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi, párizsi olimpiára.



07:35 - A papírformának megfelelően a holland, a spanyol, az olasz és a görög csapat is fölényes győzelmet aratott kedden a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság női vízilabdatornájának délelőtti programjában.

Bíró Attila magyar válogatottja a házigazda japánok ellen ugrik medencébe, a találkozót magyar idő szerint 12.00-től az M4 Sport élőben közvetíti.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi párizsi olimpiára.

Eredmények:

női torna, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Hollandia-Kazahsztán 30-2 (10-0, 7-1, 9-1, 4-0)

Spanyolország-Izrael 22-5 (5-2, 5-1, 5-0, 7-2)

C csoport:

Olaszország - Dél-afrikai Köztársaság 24-2 (2-1, 7-0, 7-1, 8-0)

Görögország-Argentína 21-2 (6-1, 5-0, 6-1, 4-0)

később:

A csoport:

Ausztrália-Egyesült Államok 10.30

Kína-Franciaország 13.30

D csoport:

Kanada - Új-Zéland 9.00

Japán-MAGYARORSZÁG 12.00





07:10 - Nem jutott döntőbe a Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika kettős a szinkronúszó párosok szabadprogramjának versenyében

A 37 duót felvonultató mezőnyben a 15 éves magyar versenyzők 135,5583 pontot kaptak a kűrjükre, ami elmarad a júniusi, lengyelországi Európa Játékok selejtezőjében elért eredményüktől (147,2792) Most összesítésben a 24. helyen végeztek.





Az 5. helyen végzett Betlehem Dávid a férfi nyílt vízi úszás 5 kilométeres versenye után - fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



04:21 - Betlehem Dávid 5., Rasovszky Kristóf pedig a 7. helyen végzett a nyíltvízi úszók férfi 5 kilométeres versenyében

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán kedden 3 kört kellett teljesítenie a 72 úszót felvonultató mezőnynek. A rajt után az olimpiai bajnok, a vasárnap 10 kilométeren második Rasovszkyt megelőzve aranyérmes német Florian Wellbrock szokásához híven rögtön az élre állt. A két magyar tapadt rá és az első kör végén a második és harmadik helyen úszott.

A táv feléhez érve az olaszok két kiválósága, a Lupa tavon tavaly 10 kilométeren világbajnok Gregorio Paltrinieri, illetve Domenico Acerenza is "beszállt a buliba" és gyakorlatilag rögtön az utolsó kör megkezdésekor hajrázni kezdtek és elléptek a többiektől. Azt már lehetett ekkor látni, hogy a két magyar, és rajtuk kívül senki más nem is tud beleszólni az érmekért folytatott küzdelembe.

Wellbrockot végül a két olasz sem tudta megszorongatni, így honfitársához, Leonie Beckhez hasonlóan ő is duplázott.



02:35 - Fábián Bettina 8., Olasz Anna pedig a 16. helyen végzett a nyíltvízi úszók női 5 kilométeres versenyében

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán kedden 3 kört kellett teljesítenie a 63 fős mezőnynek. A rajt után a két magyar közül Fábián kezdett erősebben, és tartotta a tempót az elejével.

A hajrához érkezve ketté osztódott az élmezőny, az egyik része azonban egy jelentős kerülővel fordult csak rá a célegyenesre, ebben a csapatban úszott Fábián is, aki végül a nyolcadik helyen csapott célba.