Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 27-én, csütörtökön:





15:14 - A 4x200 méteres magyar női gyorsváltó a hetedik helyen végzett a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek ötödik napján.

A Pádár Nikolett, Ábrahám Lilla Minna, Molnár Dóra, Késely Ajna összeállítású négyes 7:54.65 perces idővel zárt.

A számot a szenzációs formában lévő ausztrálok 7:37.50 perces világcsúccsal nyerték, ezzel a tavalyi, birminghami Nemzetközösségi Játékokon úszott 7:39.29-es rekordjukat adták át a múltnak.

A váltók küzdelmeiben az első három helyezett automatikusan indulási jogot szerzett a jövő évi párizsi olimpiára, a többi stafétának pedig a mostani ideje már beleszámít a versengésbe. A fennmaradó helyeket ugyanis az idei és a jövő évi dohai vb-n úszott eredmények alapján osztják ki.

Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, világbajnok:

------------------------------------

Ausztrália (Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Brianna Throssell, Ariarne Titmus) 7:37.50 - világcsúcs

2. Egyesült Államok (Erin Gemmell, Katie Ledecky, Bella Sims, Alex Shackell) 7:41.38

3. Kína (Li Ping-csie, Li Csia-ping, Aj Jan-han, Liu Ja-hszin) 7:44.40

...7. MAGYARORSZÁG (Pádár Nikolett, Ábrahám Lilla Minna, Molnár Dóra, Késely Ajna) 7:54.65





15:04 - Kovács Benedek a második, Kós Hubert a harmadik idővel bejutott a döntőbe 200 méter háton a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek ötödik napján.

Kovács - aki tavaly döntőt úszott ebben a számban a Duna Arénában, majd a római kontinensviadalon ezüstérmet nyert - az első elődöntőben kapott helyet. A 25 éves magyar versenyző a 14. idővel (1:58.17) lépett tovább a délelőtti előfutamból, az elődöntőben pedig 1:55.89-es idővel megjavította egyéni csúcsát (1:56.03).

A második elődöntőben volt érdekelt Kós Hubert, aki a harmadik idővel (1:57.27) várta a rajtot. Az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps korábbi edzőjével, Bob Bowmannel készülő magyar versenyző magabiztos teljesítménnyel, egyéni legjobbjától (1:55.95) mindössze négy századdal elmaradva megnyerte futamát.



14:29 - Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya "megérezte" a győzelmet 16 másodperccel a vége előtt, döntetlen állásnál a spanyolok ellen 12-11-re megnyert világbajnoki elődöntőben.

13:32 - Németh Nándor a nyolcadik helyen végzett 100 méter gyorson csütörtökön a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek ötödik napján.

Németh - aki tavaly a Duna Arénában az elődöntő szétúszásában országos csúcsot úszott, amit viszont Milák Kristóf a római Európa-bajnokságon megjavított (47.47) - az előfutamból a 14., már olimpiai szintet jelentő idővel ment tovább, az elődöntőben pedig egyéni csúcsát megjavítva, 47.62 másodperccel a negyedik időt szerezte meg.

Németh, aki a tavalyi fináléban hatodik lett, féltávnál ugyan még a negyedik helyen állt, de a második ötvenre kicsit lelassult és 48.17 másodperces idővel nyolcadikként csapott célba.

A számot az ausztrál Kyle Chalmers nyert 47.15-tel

Eredmények:

férfi 100 m gyors, világbajnok:

-------------------------------

Kyle Chalmers (Ausztrália) 47.15 másodperc

2. Jack Alexy (Egyesült Államok) 47.31

3. Maxime Grousset (Franciaország) 47.42

...8. NÉMETH NÁNDOR 48.17

13:23 - A görök pedig a magyarokkal játszanak majd a fináléban, fiaink nem kis izgalmak közepette harcolták ki nem csak a világbajnoki arany esélyét, hanem a jövő évi Olimpiai kvótát.





11:20 - Elsőként a görög válogatott jutott be a döntőbe, egyúttal megszerezte az olimpiai kvótát a fukuokai vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján.

A görögök - akiktől hiányzik a csapat egyik legjobbja, Angelosz Vlahopulosz, mert nem sokkal a torna előtt balesetet szenvedett - a csütörtöki első elődöntőben a vártnál jóval simábban, 13-7-re győzték le a szerbeket. Sztilianosz Argiropulosz, a Ferencváros játékosa három gólt szerzett a rendkívül egyoldalú összecsapáson, a szerbeknél a Vasas új szerzeménye, az olimpiai bajnok Strahinja Rasovic kétszer volt eredményes.

A görög válogatott így visszavágott a szerbeknek a 2021-es tokiói olimpia elveszített fináléjáért, és története során először játszhat világbajnoki döntőt.

A francia válogatott két nappal ezelőtt kis híján megtréfálta a címvédő spanyolokat a negyeddöntőtben, az amerikaiak ellen viszont - az 5-8. helyért - összejött a bravúr, ráadásul úgy, hogy a negyedik negyed közepén még négygólos hátrányban volt. A franciák - akik történetük során először jutottak a nyolc közé - négy másodperccel a vége előtt egy távoli góllal egyenlítettek, aztán pedig ötméteresekkel diadalmaskodtak.

08:59 - Ábrahám Lilla Minna, Pádár Nikolett, Késelyi Ajna (b-j), valamint Molnár Dóra a vízben a női 4x200 méteres gyorsváltó előfutama után a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 27-én. A női 4x200 méteres gyorsváltó döntős lett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

08:57 - Kettős román sikerrel ért véget a férfi óriás-toronyugrók versenye csütörtökön a fukuokai vizes világbajnokságon.

A 27 méteres magasságból ugró férfiak küzdelmeit Constantin Popovici nyerte. A 34 esztendős sportoló már a 2008-as pekingi olimpián is ott volt - akkor még toronyugrásban képviselte hazáját -, tavaly a római Európa-bajnokságon is diadalmaskodott.

A második helyen honfitársa, Catalin-Petru Preda végzett, míg a harmadik a 2015-ben Kazanyban és 2019-ben Kvangdzsuban is britként győztes, már francia színekben versenyző Gary Hunt lett.

Eredmények:

férfi óriás-toronyugrás, világbajnok:

-------------------------------------

Constantin Popovici (Románia) 472,80 pont

2. Catalin-Petru Preda (Románia) 438,45

3. Gary Hunt (Franciaország) 426,30

08:56 - Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás előfutamában a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 27-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

08:55 - Az Európa-bajnok horvát válogatott a kilencedik helyen végzett a fukuokai vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján.

A tavalyi spliti kontinensviadal fináléjában a magyarok felett diadalmaskodó horvát csapat a csütörtöki helyosztón 17-10-re győzte le az ausztrálokat.



Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese magyar idő szerint 11.30 órakor a címvédő spanyolok ellen ugrik medencébe az elődöntőben. Annak a találkozónak tétje az olimpiai indulás is lesz egyben, a világbajnokságról ugyanis a két döntős szerez kvótát a jövő évi párizsi játékokra. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Eredmények:

férfi vízilabdatorna:

a 9. helyért:

Horvátország-Ausztrália 17-10 (3-2, 5-4, 6-2, 3-2)

a 11. helyért:

Japán-Kanada 23-11 (6-3, 6-3, 8-2, 3-3) később az 5-8. helyért: Olaszország-Montenegró 7.00

Egyesült Államok-Franciaország 8.30

elődöntő: Görögország-Szerbia 10.00 MAGYARORSZÁG-Spanyolország 11.30

08:50 - Jól indult a nap a magyar úszok számára, hiszen míg a lányok döntőbe jutottak, addig a férfiaknál ketten is ott vannak az elődöntőben.

Borítókép: World Aquatics Championships