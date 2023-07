Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 27-én, csütörtökön:

08:59 - Ábrahám Lilla Minna, Pádár Nikolett, Késelyi Ajna (b-j), valamint Molnár Dóra a vízben a női 4x200 méteres gyorsváltó előfutama után a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 27-én. A női 4x200 méteres gyorsváltó döntős lett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

08:57 - Kettős román sikerrel ért véget a férfi óriás-toronyugrók versenye csütörtökön a fukuokai vizes világbajnokságon.

A 27 méteres magasságból ugró férfiak küzdelmeit Constantin Popovici nyerte. A 34 esztendős sportoló már a 2008-as pekingi olimpián is ott volt - akkor még toronyugrásban képviselte hazáját -, tavaly a római Európa-bajnokságon is diadalmaskodott.

A második helyen honfitársa, Catalin-Petru Preda végzett, míg a harmadik a 2015-ben Kazanyban és 2019-ben Kvangdzsuban is britként győztes, már francia színekben versenyző Gary Hunt lett.

Eredmények:

férfi óriás-toronyugrás, világbajnok:

Constantin Popovici (Románia) 472,80 pont

2. Catalin-Petru Preda (Románia) 438,45

3. Gary Hunt (Franciaország) 426,30

08:56 - Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás előfutamában a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 27-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

08:55 - Az Európa-bajnok horvát válogatott a kilencedik helyen végzett a fukuokai vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján.

A tavalyi spliti kontinensviadal fináléjában a magyarok felett diadalmaskodó horvát csapat a csütörtöki helyosztón 17-10-re győzte le az ausztrálokat.



Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese magyar idő szerint 11.30 órakor a címvédő spanyolok ellen ugrik medencébe az elődöntőben. Annak a találkozónak tétje az olimpiai indulás is lesz egyben, a világbajnokságról ugyanis a két döntős szerez kvótát a jövő évi párizsi játékokra. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Eredmények:

férfi vízilabdatorna:

a 9. helyért:

Horvátország-Ausztrália 17-10 (3-2, 5-4, 6-2, 3-2)

a 11. helyért:

Japán-Kanada 23-11 (6-3, 6-3, 8-2, 3-3) később az 5-8. helyért: Olaszország-Montenegró 7.00

Egyesült Államok-Franciaország 8.30

elődöntő: Görögország-Szerbia 10.00 MAGYARORSZÁG-Spanyolország 11.30

08:50 - Jól indult a nap a magyar úszok számára, hiszen míg a lányok döntőbe jutottak, addig a férfiaknál ketten is ott vannak az elődöntőben.

Borítókép: World Aquatics Championships