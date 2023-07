Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 20-án, csütörtökön:

10:09 - A jövő évi párizsi olimpia miatt nagy lehetőségként fogja fel Hertzka Orsolya, hogy honosított játékosként tagja lehet a francia női vízilabda-válogatottnak, amely jelenleg a fukuokai világbajnokságon szerepel.

A magyar pólós az M4 Sportnak nyilatkozott a vb helyszínén, mint elmondta, nagypapája Párizsban született, így apai ágról van francia állampolgársága.

"Tavaly kerestek meg a franciák a honosítással kapcsolatban. Úgy gondoltam, ez az olimpia miatt egy óriási lehetőség, de most a teljes fókuszunk a világbajnokságon van. Aztán lesz egy Európa-bajnokság, egy újabb vb és végül azután az olimpia" - mondta a játékos, aki az UVSE-vel 2016-ban és 2017-ben is magyar bajnok volt, de nyert LEN Kupát, valamint Magyar Kupát, utóbbit még 2021-ben is az Eger tagjaként.

Hertzka az Egyesült Államokban is tanult, az előző idényben pedig már a francia bajnok Lille-nél játszott, melynek házi gólkirálya volt.

A 24 éves játékos elmondta, az évek során több helyen, több országban is gyűjtött tapasztalatot, ezeket hasznosítva szeretne a francia válogatott alapemberévé válni.

Hertzka elárulta, nem gondolta volna, hogy valaha egy másik ország színeiben ott lehet az olimpián, viszont ha így lesz, akkor ezt nagypapájának szeretné ajánlani, aki rendkívül fontos az életében.



08:08 - A magyarhoz hasonlóan a görög válogatott is közvetlenül a nyolc közé jutott a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság női vízilabdatornáján.

A legutóbbi Európa-bajnokságon ezüstérmes görög együttes a csütörtöki "csoportdöntőn" magabiztos, 16-12-es győzelmet aratott az olasz gárda felett.



06:08 - Nem jutottak tovább a magyar női műugrók a 3 méteres ötkarikás számban a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság csütörtöki selejtezőjéből.

Mosena Estilla - akinek édesapja olasz, édesanyja magyar, Nagy Ibolya az 1992-es barcelonai olimpián toronyugróként vett részt - az 50 versenyző felvonultató mezőnyben a 40. helyen zárt, öt ugrására összesen 215,80 pontot kapott.

A 19 esztendős Kun Patrcia 189,30-as pontszámmal a 47. helyen végzett.

Az elődöntőbe 18-an jutottak, a legmagasabb pontszámmal (355,00) a címvédő, tavaly Budapesten győztes kínai Csen Ji-ven

A jövő évi, párizsi olimpiára a 12 döntős szerez kvótát.

06:06 - A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 23-5-ös győzelmet aratott az új-zélandi csapat felett a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság harmadik fordulójában, így százszázalékos teljesítménnyel, közvetlenül a nyolc közé jutott.

Bíró Attila együttesének így lesz egy extra pihenő napja, legközelebb csak hétfőn kell medencébe ugrania, jó eséllyel az Európa-bajnok spanyolok ellen.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi, párizsi olimpiára.



Rasovszky Kristóf, Olasz Anna, Fábián Bettina és Betlehem Dávid (b-j), az ezüstérmes magyar váltó tagjai a nyílt vízi úszók 4x1500 méteres csapatversenyének eredményhirdetése után a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd



02:49 - A Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összeállítású magyar váltó ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 4x1500 méteres csapatversenyében a fukuokai vizes világbajnokságon.

A számot óriási hajrában végül az olaszok nyerték, a harmadik helyen az ausztrálok végeztek.

A magyar küldöttség ezzel a második érmét szerezte Fukuokában, korábban Rasovszky Kristóf volt második a 10 kilométeres olimpiai kvalifikációs versenyben. A veszprémiek kiválósága lett a szakág történetének első versenyzője, aki egy világbajnokságon kétszer is a dobogón állt. A magyar nyíltvízi úszók tavaly a Lupa-tavon is két érmet nyertek, akkor a váltó ugyancsak második volt, míg Gálicz Péter 25 kilométeren harmadikként végzett.



Borítókép: World aquatics championships